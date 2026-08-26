Καλά κέρδη τηλεθέασης για το Mega την Τρίτη (25/8)

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Αν και ο Alpha είδε το μερίδιό του από την πίτα τηλεθέασης της Nielsen να βελτιώνεται από τη μια ημέρα στην άλλη, το Mega ήταν εκείνο που κέρδισε όχι μόνον τις εντυπώσεις, αλλά και τη χθεσινή «κούρσα», και είδε τη δυναμική του να αυξάνεται κατά 1,2% – μεταβολή διόλου εύκολη να διαμορφωθεί.

Με κέρδη ολοκλήρωσαν την προηγούμενη ημέρα επίσης ο ΣΚΑΪ -που συγκατοίκησε στη δεύτερη θέση με τον Alpha- και σε μικρότερη κλίμακα το Open και η ΕΡΤ1.

Απώλειες κατά γράφηκαν σε ΑΝΤ1 (-1%) και -μικρότερες- σε Star.

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