Στο ρελαντί πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha τη Δευτέρα (24/8)

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Παρέμεινε και τη Δευτέρα υψηλή η συγκέντρωση τηλεθεατών (29%) σε τηλεοπτικούς προορισμούς εκτός των καναλιών εθνικής εμβέλειας (71%), από τα οποία την μερίδα του λέοντας (11,5%) απέσπασε χαλαρά ο Alpha, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen.

Σχεδόν ίδια δυναμική εμφάνισε ο ΣΚΑΪ, που ήταν δεύτερος στις τηλεπροτιμήσεις. Το μερίδιο του ήταν -αναμενόμενα- υψηλό για την εποχή, δεδομένου ότι, κατά την πάγια τακτική του, ο σταθμός εγκαινίασε νωρίτερα από τον ανταγωνισμό τη νέα σεζόν με το γκρουπ των ενημερωτικών εκπομπών της πρωινομεσημεριανής ζώνης προγράμματός του.

Από την άλλη, το 11,5% του Alpha που κατά κύριο λόγο μεταδίδει επαναλήψεις εκτός από τα δελτία ειδήσεων, αναμένεται να διαφοροποιηθεί προς τα πάνω όταν ο σταθμός ρίξει στον «πόλεμο» της τηλεθέασης τα πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματά του και λίγο μετά τις προτάσεις μυθοπλασίας που έχει ετοιμάσει. Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα κανάλια, συμπεριλαμβανομένου και του ΣΚΑΪ, ο οποίος έχει για τη νέα σεζόν να προτείνει τρεις σειρές.

Το Mega χθες ήταν το τρίτο στη σειρά δυναμικότητας κανάλι και επίσης το τρίτο με διψήφιο μερίδιο, ελαφρώς μικρότερο των άλλων δύο.

Το Star προσπέρασε τον ΑΝΤ1, ενώ καλή εκκίνηση είχε επίσης και το Open με την επαναφορά των τακτικών σχημάτων παρουσιαστών στις εκπομπές του και με νέα πρόσωπα σε ορισμένες από αυτές.

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