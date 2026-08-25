Τα 3 μοιραία λάθη της Καρυστιανού που οδηγούν σε κατάρρευση την ΕΛΠΙΔΑ: Μία ανάλυση για τη ζημιά στο Κίνημα των Τεμπών  

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Η δημοσκοπική υποχώρηση της ΕΛΠΙΔΑΣ και η οριακή πλέον μάχη της για είσοδο στη Βουλή δεν αποτυπώνουν απλώς μια αποτυχημένη κομματική εκκίνηση.

Αναδεικνύουν, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Μαργαρίτη, τρία μοιραία πολιτικά λάθη της Μαρίας Καρυστιανού: την απομάκρυνσή της από τον αριστερό, κεντροαριστερό και ριζοσπαστικό κόσμο που στήριξε το Κίνημα των Τεμπών, τη διολίσθηση σε μία αντιπολιτική ρητορική που θολώνει τα όρια Αριστεράς και Δεξιάς και, κυρίως, την οικοδόμηση ενός προσωποκεντρικού κόμματος, χωρίς ισχυρά συλλογικά όργανα και δημοκρατικές διαδικασίες. Ο ίδιος, παρότι είχε στηρίξει θερμά τη Μαρία Καρυστιανού στον αγώνα για δικαιοσύνη, θεωρεί ότι η μετατροπή του κινήματος σε κόμμα-ΙΧ τραυμάτισε μια πρωτοφανή κοινωνική κινητοποίηση. Και έδωσε στη Δεξιά την ευκαιρία να αξιοποιήσει τα λάθη ενός προσώπου, προκειμένου να αμφισβητήσει τα αυθεντικά κίνητρα εκατομμυρίων πολιτών που βγήκαν στους δρόμους απαιτώντας αλήθεια και δικαιοσύνη. Η πολιτική αποτυχία της ΕΛΠΙΔΑΣ κινδυνεύει έτσι να συμπαρασύρει μια υπόθεση πολύ μεγαλύτερη από την ίδια.

Η ανάρτηση του κ. Μαργαρίτη έγινε με αφορμή το γκάλοπ της Interview που εμφανίζει την Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 3,6% (πρόθεση ψήφου):

«Στην πρώτη- αν δεν κάνω λάθος- νέα δημοσκόπηση της καινούργιας περιόδου παίρνουν όλοι τα μηνύματα τους. Η ΝΔ μακριά από την αυτοδυναμία, η ΕΛΑΣ σε υποχώρηση, το ΠΑΣΟΚ με κολλημένη την βελόνα, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχώς πολύ χαμηλά, το ΜΕΡΑ 25 δύσκολα μπαίνει στην Βουλή, η ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ στα αζήτητα, όχι κάτι ενδιαφέρον για το ΚΚΕ και επίσης πολύ πίσω η Πλεύση. Μόνο η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου μπορεί να είναι ικανοποιημένη. Αυτά!

Η ανάρτηση όμως αφορά την Μ.Καρυστιανού και το κόμμα της το οποίο κινείται πάρα τις αρχικές προβλέψεις στο όριο εισόδου της Βουλής. Είναι γνωστό ότι την Καρυστιανού την στήριξα θερμά στο κίνημα των Τεμπών για τον μαχητικό της ρόλο. Είναι επίσης γνωστό σε όσους με παρακολουθούν ότι είχα πλήρη αντίθεση στο κομματικό της εγχείρημα για λόγους σοβαρών ιδεολογικών διαφόρων. Όμως το κρίσιμο ζήτημα από τις μετρήσεις βρίσκεται στο ότι η προσπάθεια της στο κομματικό επίπεδο ήταν τραγική. Για τρεις λόγους.

ΠΡΩΤΟΣ: Αποσυνδέθηκε από τον πραγματικό κόσμο που στήριξε το κίνημα των Τεμπών. Και αυτός ήταν ο κόσμος της Αριστεράς, της Κεντροαριστεράς και της Ριζοσπαστικής νεολαίας.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ: Βάλτωσε στα νερά της “αντι-πολιτικής” που συνήθως παραπέμπουν στην σύγχρονη ακροδεξιά η οποία μετατρέπει την κριτική στο κομματικό σύστημα σε αντικοινοβουλευτισμό και αμφισβήτηση της ιστορικής διάκρισης Αριστερά-Δεξιά.

ΤΡΙΤΟΣ και βασικός: αναπαρήγαγε όλα τα αρνητικά στοιχεία των κομμάτων με τα φαινόμενα αρχηγισμού, προσωπικής ηγετικής αλαζονείας, κλειστών κέντρων αποφάσεων, υποβάθμισης της κομματικης δομής και δημοκρατικής λειτουργίας, ενοχοποίησης των διαφορετικών προσεγγίσεων. Με απλά λόγια δεν κράτησε τα θετικά των κομματικών παραδειγμάτων (συλλογικά όργανα, συνέδρια, εσωκομματική εκλογική διαδικασία, προγραμματική εργασία, πολιτικές εκδηλώσεις, σχέσεις με συνδικάτα, αυτοδιοίκηση, επιστημονικά επιμελητήρια κλπ κλπ). Η Μαρία Καρυστιανού κινήθηκε με το γνωστό Μεσσιανικό προσωποκεντρικό μοντέλο που επαγγέλλεται την “άμεση Δημοκρατία” χωρίς την παραδοσιακή θεσμική Δημοκρατία των συλλογικών διαδικασιών και καταλήγει να είναι ένα κενό γράμμα.

Το μοντέλο δηλαδή των κομμάτων ΙΧ που στην Ευρώπη εμφανίζονται ως κόμματα διαμαρτυρίας και στην συνέχεια διαλύονται.

Η ζημιά όμως που έγινε είναι μεγάλη επειδή αφορά τον τραυματισμό του μεγαλύτερου μεταπολιτευτικού κινήματος που ενεργοποίησε μέγα πλήθος ανθρώπων με αφορμή τα Τέμπη. Και η ζημιά αφορά ότι η Δεξιά βρήκε χρυσή ευκαιρία με τα λάθη της Καρυστιανού ώστε “με έναν παπά να θάψει πέντε-έξι”. Δηλαδή να αμφισβητήσει κατά βάθος τα αυθεντικά κίνητρα εκατομμυρίων πολιτών που βγήκαν στους δρόμους με το αίτημα της Δικαιοσύνης».

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