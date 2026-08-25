Φωτιά τώρα στο Ξηρολίβαδο Βέροιας, στη μάχη και τα εναέρια

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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβαδο της Βέροιας, το μεσημέρι της Τρίτης (25.8.26).

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβαδο, #Βέροια.

Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. August 25, 2026

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ οχήματα.

Ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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