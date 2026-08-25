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25.08.2026 14:23

Φωτιά τώρα στο Ξηρολίβαδο Βέροιας, στη μάχη και τα εναέρια

25.08.2026 14:23
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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβαδο της Βέροιας, το μεσημέρι της Τρίτης (25.8.26).

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ οχήματα.

Ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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ΤΡΙΤΗ 25.08.2026 15:20
kaklamanis_christos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκάφα του Χρήστου Κακλαμάνη ή συνειδητή εγκατάλειψη της «προοδευτικής διακυβέρνησης»; 

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