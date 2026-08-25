Φωτιά τώρα στο Ξηρολίβαδο Βέροιας, στη μάχη και τα εναέρια

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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβαδο της Βέροιας, το μεσημέρι της Τρίτης (25.8.26).
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ οχήματα.
Ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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