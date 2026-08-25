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25.08.2026 14:36

Ρωσία: «Δεν ξέρουμε τίποτα» λέει το Κρεμλίνο για αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που προσγειώθηκε στη Μόσχα – Μυστήριο με την πτήση και τους επιβάτες

25.08.2026 14:36
C-17
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  • Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε άγνοια σχετικά με την άφιξη αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας.
  • Ο ιστότοπος Flightradar24 επιβεβαίωσε την προσγείωση ενός Boeing C-17 Globemaster III της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, το οποίο είχε αναχωρήσει από τη Ρίγα.
  • Ρωσικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι πρόκειται για την πρώτη άφιξη αεροσκάφους αυτού του τύπου στη ρωσική πρωτεύουσα από το 2017.
  • Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το σκοπό της πτήσης, την ταυτότητα των επιβαινόντων ή τυχόν σύνδεση με προηγούμενες αποστολές ανταλλαγής κρατουμένων.

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«Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα»: Περίπου αυτή την αντίδραση είχε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ρωτήθηκε για αμερικανικό πολεμικό αεροσκάφος, το οποίο, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας.

Ερωτηθείς σχετικά, και επιτείνοντας το μυστήριο, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν διαθέτει πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ιστοχώρο Flightradar24 το Boeing C-17 Globemaster III της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο κοντά στη ρωσική πρωτεύουσα. «Ενας ασυνήθιστος επισκέπτης στη Μόσχα σήμερα το πρωί», σχολίασε το Flightradar24. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ιστοχώρου, το αεροπλάνο αναχώρησε από την αεροπορική βάση Andrews στο Μέριλαντ στις 23 Αυγούστου με αρχικό προορισμό τη Ρίγα, όπου παρέμεινε δύο ημέρες. Από τη Ρίγα, το αεροπλάνο πέταξε απευθείας στη Μόσχα.

Το Boeing C-17 Globemaster III είναι ένα βαρύ στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος σχεδιασμένο για διηπειρωτικές πτήσεις φορτίου. Σύμφωνα με ΜΜΕ, ένα τέτοιο αεροσκάφος μετέφερε το λεγόμενο «Beast», τη θωρακισμένη λιμουζίνα του Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίνα τον Μάιο του 2026, κατά τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ. Το αεροσκάφος, επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μεταφορά προσωπικού: ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο είχε χρησιμοποιήσει ένα Globemaster κατά την επίσκεψή του στα κράτη του Περσικού Κόλπου.

Ρωσικά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι πρόκειται για την πρώτη άφιξη αεροσκάφους αυτού του τύπου στη Μόσχα από το 2017, ενώ γίνεται αναφορά σε προηγούμενη άφιξη ειδικής αμερικανικής πτήσης στη Ρωσία περίπου ενάμιση χρόνο νωρίτερα, η οποία είχε συνδεθεί με ανταλλαγή κρατουμένων. Δεν υπάρχει, ωστόσο, μέχρι στιγμής καμία επιβεβαιωμένη πληροφορία που να συνδέει τη σημερινή πτήση με αντίστοιχη αποστολή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη εξήγηση από τη ρωσική πλευρά για την πτήση, ούτε έχει γίνει γνωστό ποιοι επέβαιναν στο αεροσκάφος ή ποιος ήταν ο σκοπός της αποστολής του.

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ΤΡΙΤΗ 25.08.2026 15:20
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