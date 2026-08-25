Γερμανικά ΜΜΕ: Το drone που βρέθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας είχε υπολείμματα ισχυρής εκρηκτικής ύλης

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Την είδηση πως το drone που εντοπίστηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας -το τρίτο που βρέθηκε στην περιοχή- μετέφερε ισχυρή εκρηκτική ύλη, μεταδίδουν τα ΜΜΕ στη Γερμανία.

Το τρίτο drone βρέθηκε στις 14 Αυγούστου σε ένα χωράφι στον δήμο Κάμπελσκεταλ, ο οποίος συνορεύει με το δυτικό τμήμα του αεροδρομίου της Λειψίας και δεν είχαν γίνει γνωστές λεπτομέρειες.

Μετά την εξέταση εγκληματολογικών εργαστηρίων, αποδείχθηκε ότι υπήρχαν υπολείμματα μιας εκρηκτικής ουσίας, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ενδέχεται να ανερχόταν σε περίπου 50 γραμμάρια του ισχυρού εκρηκτικού υλικού RDX (γνωστό και ως Hexogen ή εσoγόνο).

«Οι δράστες ενδεχομένως σχεδίαζαν μια πολύ μεγαλύτερη επίθεση από ό,τι είχε γίνει έως τώρα δημόσια γνωστό», δήλωσαν πηγές από τις αρχές ασφαλείας στην Deutsche Welle, ωστόσο το εκρηκτικό υλικό δεν πυροδοτήθηκε.

Επιπλέον, στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο εντοπίστηκαν και άλλα ύποπτα ίχνη και εξαρτήματα. Στο Κούρσντορφ βρέθηκε κεραία στερεωμένη σε δέντρο, καθώς και άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Η τεχνολογία αυτή ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν για τον έλεγχο των drones. Μόλις λίγα μέτρα πιο πέρα, οι ερευνητές ανακάλυψαν ένα σημείο καύσης με απανθρακωμένα μεταλλικά τμήματα.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι την ημέρα του περιστατικού άκουσαν εκεί έναν δυνατό κρότο.

Να σημειωθεί ότι το RDX είναι ένα από τα πιο καταστροφικά στρατιωτικά εκρηκτικά που υπάρχουν με δυναμική 1,5 φορές πιο ισχυρή από το TNT.

Τα 50 γραμμάρια που εντοπίστηκαν στο drone θα μπορούσαν σε ένα κλειστό περιβάλλον να προκαλέσουν ολική καταστροφή, σοβαρότατες υλικές ζημιές και θανάσιμους τραυματισμούς, αναφέρουν ειδικοί.

Μερτς: Η Γερμανία βρίσκεται υπό απειλή

Ο εντοπισμός των drones δείχνει ότι η Γερμανία «βρίσκεται υπό απειλή», δήλωσε την Τρίτη ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

«Η επίθεση με drone στη Λειψία, μεταξύ άλλων, δείχνει ότι αντιμετωπίζουμε επίσης πολύ πραγματικές απειλές. Η Γερμανία έχει βρεθεί στο στόχαστρο αυξημένων ενεργειών από υβριδικούς επιτιθέμενους», δήλωσε ο Καγκελάριος πριν από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Ο Μερτς δεν απέδωσε την επίθεση σε κάποιον συγκεκριμένο δράστη στις δηλώσεις του την Τρίτη. «Εργαζόμαστε εντατικά πάνω σε αυτό, από κοινού με τις υπηρεσίες ασφαλείας, και σύντομα θα παρουσιάσουμε τα ευρήματά μας και θα τοποθετηθούμε σχετικά», είπε. Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, ο Μερτς είπε σε μέλη του κόμματός του, της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU), σε ιδιωτική συνάντηση τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση διαθέτει «ενδείξεις που δείχνουν προς τους δράστες του εγκλήματος».

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