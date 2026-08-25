Ο Πούτιν στέλνει «μήνυμα» στη Δύση: Θαλάσσιες δοκιμές για το «υποβρύχιο της αποκάλυψης» που μεταφέρει την «τορπίλη που προκαλεί τσουνάμι» (Video)

Takeaways by to pontiki AI Η Ρωσία ξεκίνησε θαλάσσιες δοκιμές για το υποβρύχιο κλάσεως Khabarovsk, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη μεταφορά έως και έξι αυτόνομων πυρηνικών τορπιλών τύπου Poseidon.

Το οπλικό σύστημα Poseidon διαθέτει μεγάλη εμβέλεια και θεωρείται από τη Μόσχα ως ένα ασταμάτητο όπλο, ικανό να προκαλέσει καταστροφικά τσουνάμι με πυρηνικές κεφαλές.

Η ανάπτυξη του υποβρυχίου συνοδεύτηκε από ρητορικές απειλές ρωσικών μέσων ενημέρωσης κατά της Βρετανίας, ως αντίδραση στη συνεχιζόμενη βρετανική στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η ρωσική ρητορική εξυπηρετεί κυρίως σκοπούς πυρηνικής αποτροπής και προπαγάνδας, καθώς μια πραγματική επίθεση θα προκαλούσε αντίστοιχα πυρηνικά αντίποινα από τη Δύση.

Η ύπαρξη του συστήματος Poseidon ενδέχεται να αναγκάσει το ΝΑΤΟ να πραγματοποιήσει νέες και ιδιαίτερα δαπανηρές επενδύσεις για την ανάπτυξη αντίμετρων απέναντι σε αυτή τη νέα απειλή.

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Την 1η Μαρτίου του 2018 ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ανακοινώσει ότι η αμυντική βιομηχανία της χώρας του προχωρεί στην κατασκευή νέων πυρηνικών όπλων. Μεταξύ αυτών και την αυτόνομη τορπίλη/drone Poseidon, η οποία – θεωρητικά – μπορεί να προκαλέσει τσουνάμι, καθώς μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές και εκρήγνυται κοντά σε ακτές.

Πλέον φαίνεται ότι η Ρωσία προχωρά ένα βήμα παραπέρα καθώς ανακοίνωσε ότι άρχισε τις θαλάσσιες δοκιμές του υποβρυχίου κλάσεως Khabarovsk, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να μεταφέρει τις τορπίλες Poseidon και ονομάζεται… χαϊδευτικά ως το «υποβρύχιο της Αποκάλυψης» (καθώς – πάλι θεωρητικά – θα χρησιμοποιηθεί μόνο σε περίπτωση πλήρους πυρηνικού πολέμου).

Το Khabarovsk, εκτοπίσματος περίπου 10.000 τόνων, μπορεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει από τη Μόσχα, να μεταφέρει έως και έξι Poseidon, απέπλευσε αθόρυβα προς τη Λευκή Θάλασσα την περασμένη εβδομάδα, προκειμένου να ξεκινήσει σειρά δοκιμών οπλικών συστημάτων και πλεύσης.

💥 Russlands U-Boot, das für den Einsatz von Poseidon-Nuklear-Drohnen gebaut wurde, beginnt mit den Seetests.



Das russische Spezial-U-Boot Projekt 09851 Khabarovsk scheint seine ersten Werftseetests zu beginnen, nachdem es am 17. August in Severodvinsk gesichtet wurde. Diese… https://t.co/gdydZhrtD9 pic.twitter.com/85uroR3tuV — RUSSNiUS 🇷🇺 (@vladi2726) August 24, 2026

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι δοκιμές αυτές έφεραν… πολεμικές ιαχές από διάφορα ρωσικά ΜΜΕ σε βάρος της Βρετανίας, ο πρωθυπουργός της οποίας, Άντι Μπέρναμ, δεσμεύτηκε να στείλει περισσότερα βρετανικά οπλικά συστήματα στην Ουκρανία. Ο παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης Βλαντίμιρ Σολοβιόφ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δώστε στους Βρετανούς τρεις ημέρες για να μάθουν να αναπνέουν κάτω από το νερό και μετά χτυπήστε τους με Poseidon».

Παράλληλα, η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο προειδοποίησε ότι όσο περισσότερο η Βρετανία βοηθά την Ουκρανία, «τόσο υψηλότερο θα είναι το τίμημα που θα πληρώσει». Ο Μπέρναμ απέρριψε τις προειδοποιήσεις και τις απειλές, επιμένοντας ότι η Βρετανία δεν είναι «φίλος μόνο στα εύκολα».

«Ασταμάτητο»

Οι Poseidon φέρονται να διαθέτουν εμβέλεια άνω των 6.000 μιλίων (περίπου 9.650 χιλιομέτρων) και δυνατότητα κατάδυσης σε βάθη περίπου 3.280 ποδιών, δηλαδή σχεδόν ενός χιλιομέτρου. Ο Πούτιν είχε υποστηρίξει, κατά την παρουσίαση του υποβρυχίου, ότι το Poseidon δεν μπορεί να αναχαιτιστεί, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει τρόπος να το σταματήσει κανείς».

Επίσης, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ έχει χαρακτηρίσει την τορπίλη Poseidon ως πραγματικό «όπλο της Αποκάλυψης», ενώ ρωσικά μέσα ενημέρωσης έχουν κατά καιρούς υποστηρίξει ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να «πνίξει τη Βρετανία».

Σύμφωνα με ειδικούς, η πυρηνική κεφαλή της τορπίλης μπορεί να μολύνει μια μεγάλη περιοχή με ραδιενέργεια. Για το σκοπό αυτό, εικάζεται ότι είναι εξοπλισμένη με βόμβα κοβαλτίου και, κατά πάσα πιθανότητα θα μπορούσε να αποτελεί όπλο ραδιολογικής δεύτερης αντεπίθεσης.

Τα κανονικά θερμοπυρηνικά όπλα προκαλούν ραδιενεργή ραδιονεφέλωση κυρίως μέσω της ενεργοποίησης υλικών με νετρόνια στον τόπο της έκρηξης. Εκτός αν η έκρηξη συμβεί σε μικρό βάθος σε ρηχά νερά, η ραδιενεργή σκόνη μιας υποβρύχιας έκρηξης θα είναι σημαντικά μειωμένη, εκτός από την επιφάνεια ακριβώς από πάνω, κοντά στο κύμα βάσης.

Μεγάλο μέρος της ραδιενέργειας θα κατακαθίσει στη θάλασσα και θα μεταφερθεί από τα ωκεάνια ρεύματα. Το νερό (και ο αέρας) δεν θα σχηματίσουν ραδιοϊσότοπα κατάλληλα για ραδιολογικό πόλεμο όταν ενεργοποιηθούν από νετρόνια, ωστόσο το αλάτι του θαλασσινού νερού θα το κάνει, και ενδεχομένως και ο θαλάσσιος πυθμένας.

Προπαγάνδα

Ο στρατιωτικός αναλυτής Ρίτσαρντ Κόνολι, εκτιμά, πάντως, ότι η όλη συζήτηση εξυπηρετεί πρωτίστως σκοπούς πυρηνικής αποτροπής και προπαγάνδας και όχι ένα πραγματικό σχέδιο επίθεσης εναντίον της Βρετανίας. «Εάν έκαναν αυτό που προτείνουν οι παρουσιαστές της ρωσικής τηλεόρασης, θα αντιμετώπιζαν αντίποινα από τη βρετανική πυρηνική αποτρεπτική δύναμη Trident. Επομένως δεν θα το έκαναν, επειδή γνωρίζουν ότι θα πλήρωναν το τίμημα», υποστήριξε.

Ο Κόνολι χαρακτηρίζει την Poseidon ένα εξειδικευμένο όπλο περιορισμένης παραγωγής, καθώς κατασκευάζεται σε μικρούς αριθμούς. Παρόλα αυτά, η ύπαρξη ενός τέτοιου πυρηνικού συστήματος θα μπορούσε να οδηγήσει το ΝΑΤΟ σε νέες, ιδιαίτερα δαπανηρές επενδύσεις για την αντιμετώπισή του.

«Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση», προειδοποίησε ο Κόνολι, εκφράζοντας επιφυλάξεις για μια συνεχή κλιμάκωση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Όπως σημείωσε, θα απαιτούνταν τεράστια ποσά για την ανάπτυξη αντίμετρων απέναντι σε ένα όπλο, που πιθανότατα θα χρησιμοποιούνταν μόνο σε γενικευμένο πυρηνικό πόλεμο.

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