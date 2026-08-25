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25.08.2026 06:00

Ο επισπεύδων Τσίπρας, η ανεξάρτητη Γεροβασίλη, ο Νικήτας και η πίεση του Σαμαρά, το τρίγωνο Ιβάν – Μυστακίδης – Βελόπουλος και η αμήχανη Διαμαντοπούλου

25.08.2026 06:00
kalxas

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Καλημέρα σας

Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανέβει πριν την έλευση του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη για την ΔΕΘ δεν τη λες και την καλύτερη ιδέα. Την λες και λίγο… «θεσμικό ατόπημα» από την άποψη, ότι είθισται δεκάδες χρόνια τώρα, να προηγείται ο πρωθυπουργός.

Το τρικ με την παρουσίαση του προγράμματος πριν από την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν ξέρω σε τι εξυπηρετεί κι αν το σκέφτηκαν καλά. Δεν φοβούνται μήπως επισκιαστεί από την το πρωθυπουργικό τριήμερο στα εγκαίνια;

Αλλά ας είναι πάμε παρακάτω.

Αλήθεια, αυτή η περίφημη ομάδα του Τσίπρα που είναι;

Η νέα ομάδα ντε, όχι οι παλιοί – οι παλιοί είναι άλλοι απέναντι και άλλοι στην απ’ έξω.

Η… OldΒill Όλγα και κάποιες απορίες  

Μιας και ο λόγος για τα στελέχη με τα οποία ο Τσίπρας θα σχηματίσει την τελική ομάδα κρούσης προς τις εκλογές, χθες είχαμε και την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη.

Η Όλγα θα την κρατήσει την έδρα παρά την κίνηση της Ρένας Δούρου και του ΣΥΡΙΖΑ, που της ζήτησαν να την επιστρέψει στο κόμμα.

Και αναρωτιέμαι: Όλοι αυτοί που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κρατούν την έδρα ενώ ο Τσίπρας στον οποίο θέλουν να πάνε έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν δέχεται εν ενεργεία βουλευτές, τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους; Να περιφέρονται ως βουλευτές υπό προθεσμία και έως ότου τους κάνει νεύμα ο Αλέξης; Μέχρι τότε θα εμφανίζονται με την ιδιότητα «ανεξάρτητος βουλευτής,  υποψήφιος ΕΛΑΣίτης»;

Στη Βουλή έτσι κι αλλιώς η δύναμη πυρός ενός μεμονωμένου, ανεξάρτητου βουλευτή είναι περιορισμένη. Στο δε δημόσιο διάλογο (τηλεοπτικά πάνελ κλπ.) πώς θα παρεμβαίνουν; Υποστηρίζοντας ακριβώς τι; Φοβάμαι ότι θα τον πάρουν στον λαιμό τους τον πρόεδρο Αλέξη – αλλά και εκείνος δεν είναι άμοιρος ευθυνών γι’ αυτή την εικόνα της Βουλής.

Ο Νικήτας, ο Αντώνης και το Επικρατείας

Πολλά ρεπορτάζ και ονόματα διαβάζουμε για το γαλάζιο ψηφοδέλτιο επικρατείας.

Σε κάτι νέους συναδέλφους πέφτει το γλείψιμο σύννεφο από διάφορους ενδιαφερόμενους για να μπουν στο ψηφοδέλτιο και προκειμένου να «καρφωθούν» και στο μυαλό του Μητσοτάκη.

Σιγουράκια δεν υπάρχουν. Εκείνο το όνομα που παίζει δυνατά στο να είναι επικεφαλής είναι του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Είναι μια κουβέντα που έμεινε μισή μεταξύ πρωθυπουργού και Νικήτα, όταν ο πρώτος τον ανακοίνωσε για πρόεδρο Βουλής – και αυτή η κουβέντα αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα. Με δεδομένο δε ότι θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, το να ηγηθεί του ψηφοδελτίου ο Νικήτας, θα είναι μια κίνηση πολιτικά επωφελή για τη Νέα Δημοκρατία. Για να μην σας πω και εξόχως αναγκαία, με βάση τις εκτιμήσεις ότι θα «πιεστεί» η μασίφ δεξιά βάση του κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο Ιβάν, ο Μυστακίδης και στο βάθος… Βελόπουλος

Μπορεί στον ΠΑΟΚ να χτυπάνε ακόμα τα… ντέλια για τον Κωνσταντέλια, αλλά τα ντέλια για τον Ιβάν ακούγονται χαμηλόφωνα αυτή την περίοδο. Βλέπετε μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο και ο Μητσοτάκης δεν θέλει φασαρίες από τη Λάρισα κι απάνω όπου ο Ιβάν είναι ή αισθάνεται τέλος πάντων ισχυρός. Έχουν αρχίσει και κάτι κουβέντες για τη χρηματοδότηση της Τούμπας, κάτι εκκρεμότητες – δεν τις λες μη σοβαρές – στο Πόρτο Καρράς, κάτι παρεμβάσεις που πέρασαν για παλιά χρεωστούμενα αλλά αυτόν τον καιρό προέχει ηρεμία.

  • Ο Μυστακίδης που επιθυμεί να πάρει την πρωτοκαθεδρία από τον Ιβάν στη Θεσσαλονίκη στον ΠΑΟΚ -και όχι μόνο- είναι σε φάση αμυντική, αφού από το Μαξίμου, – σε ανώτατο επίπεδο και όχι μέσω του Σταύρου Καλαφάτη – ενημερώθηκε ότι δεν είναι ώρα για φασαρίες.
  • Είναι βλέπετε και ο Βελόπουλος από κοντά, οπότε μπορεί να αποβεί χρήσιμος στη ΝΔ, ποιος ξέρει; Περίπου σε ένα χρόνο θα το ξέρουμε!

Η Άννα σε δύσκολη θέση

Αγωνία διέκρινα στη χθεσινή ανάρτηση της Άννας Διαμαντοπούλου. Αντιλαμβάνομαι τη δύσκολη θέση της. Ένας στενός συνεργάτης της, τον οποίο στο ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζουν ως… «ντουντούκα» της, ενίσχυσε τα σενάρια περί συνεργασίας με τη ΝΔ μετεκλογικά και μάλιστα εμφάνισε οριστικά τρίτο, πίσω από τον Τσίπρα το Κίνημα.

Και φυσικά όλοι έπεσαν να τη… «φάνε» την Άννα: Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ δίνει μάχη να κρατηθεί σε ανταγωνιστικό επίπεδο με την ΕΛΑΣ, βγαίνει η λεγόμενη «δεξιά πτέρυγα» και μπουρλοτιάζει την προσπάθεια;

Γι’ αυτό και στην ανάρτησή της διευκρινίζει ότι κανείς δεν μιλά εξ ονόματός της – άρα να μην ερμηνεύουμε τον Λούσκο ως εκφραστή των σκέψεών της.

Σταθερά πάντως η Διαμαντοπούλου αποφεύγει να μιλήσει για «προοδευτική διακυβέρνηση», που αποφάσισε το συνέδριο και επιμένει στο διμέτωπο απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα – όλοι το ίδιο είναι άρα.

  • Δεν θέλω να κάνω προβλέψεις, αλλά φοβάμαι ότι δύσκολα θα αποφευχθεί μία μετωπική ανάμεσα σε Ανδρουλάκη και Διαμαντοπούλου όσο πάμε προς τις εκλογές και το ΠΑΣΟΚ βαλτώσει στην τρίτη θέση. Ο Νίκος Μητσοτάκη δεν πρόκειται να δεχθεί.

Η METLEN βάζει το λογισμικό στην ενεργειακή της εξίσωση

Μια εξαγορά με μικρότερο «θόρυβο» από τα μεγάλα ενεργειακά deals, αλλά με ενδιαφέρον παρασκήνιο, έκανε η METLEN. Η απόκτηση της ελληνικής Joule δείχνει ότι ο όμιλος δεν κοιτάζει πλέον μόνο τα MW, τα εργοστάσια και τις ΑΠΕ, αλλά και το λογισμικό που θα τα διαχειρίζεται.

Η Joule ειδικεύεται στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης έργων ΑΠΕ και η κίνησή της κάτω από την ομπρέλα της METLEN ενισχύει τις ψηφιακές δυνατότητες του ομίλου σε χαρτοφυλάκια ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης.

Με άλλα λόγια, το μήνυμα είναι σαφές: στην επόμενη ημέρα της ενέργειας δεν αρκεί να παράγεις ρεύμα. Πρέπει να ξέρεις και πώς, πότε και με ποια απόδοση θα το διαχειρίζεσαι. Και εκεί το software αρχίζει να αξίζει όσο και τα… καλώδια.

Τα Πλαστικά Κρήτης κοιτούν προς Μαρόκο

Μπορεί ο Αύγουστος να θεωρείται «νεκρός» μήνας για τα επιχειρηματικά deals, αλλά στα Πλαστικά Κρήτης φαίνεται ότι έχουν διαφορετική άποψη. Ο όμιλος έβαλε στο στόχαστρο τη μαροκινή Naturplas Industrial SARL, γνωστοποιώντας την πρόθεσή του να προχωρήσει στην εξαγορά της.

Η κίνηση έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από μια απλή προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο. Το Μαρόκο αποτελεί αγορά με σημαντική βιομηχανική ανάπτυξη και μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για περαιτέρω διείσδυση στη Βόρεια Αφρική. Για τα Πλαστικά Κρήτης, λοιπόν, το deal δείχνει ότι το βλέμμα παραμένει σταθερά στραμμένο εκτός συνόρων.

Και κάπως έτσι, ενώ αρκετοί μετρούν ακόμη τις τελευταίες ημέρες των διακοπών, στην κρητική βιομηχανία μετρούν πιθανές νέες αγορές. Το επόμενο βήμα θα δείξει πόσο γρήγορα η πρόθεση θα μετατραπεί σε συμφωνία.

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