METLEN: Σε αυτόνομη εταιρεία περνούν Παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ με «προίκα» άνω των 105 εκατ. ευρώ

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Σε νέα εταιρική δομή περνά η δραστηριότητα της METLEN Energy & Metals στις Παραχωρήσεις και τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με τον όμιλο να προχωρά στην απόσχιση του συγκεκριμένου κλάδου και στην εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική «Μ Παραχωρήσεις Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία».

Η κίνηση αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για τη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων υποδομών κάτω από ενιαία εταιρική ομπρέλα, δημιουργώντας ουσιαστικά μία αυτόνομη επιχειρησιακή μονάδα με αποκλειστικό προσανατολισμό στις παραχωρήσεις και στα έργα ΣΔΙΤ.

Το οικονομικό μέγεθος της συναλλαγής είναι σημαντικό, καθώς η καθαρή λογιστική αξία του κλάδου που εισφέρεται οδηγεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «Μ Παραχωρήσεις» κατά περίπου 105,06 εκατ. ευρώ.

Η αναδιάρθρωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά των μεγάλων έργων υποδομής, των παραχωρήσεων και των ΣΔΙΤ βρίσκεται σε κινητικότητα, με σημαντικούς ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους να ενισχύουν την παρουσία τους στον συγκεκριμένο χώρο και να διεκδικούν νέα έργα.

Τι περνά στη «Μ Παραχωρήσεις»

Η απόσχιση δεν αφορά μόνο υφιστάμενα έργα. Στη θυγατρική θα μεταφερθεί το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας που συνδέεται με τις παραχωρήσεις και τα ΣΔΙΤ, μαζί με τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τις δεσμεύσεις.

Στην «Μ Παραχωρήσεις» θα περάσουν επίσης οι συμμετοχές της METLEN σε εταιρείες έργου, τα συμβατικά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, καθώς και οι συμμετοχές σε διαγωνιστικές διαδικασίες οι οποίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Η μεταφορά συμπληρώνεται από το προσωπικό που συνδέεται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, τον εξοπλισμό και όλα τα σχετικά ενσώματα, άυλα και χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μία εταιρεία που θα διαθέτει συγκεντρωμένο το σύνολο της σχετικής δραστηριότητας και θα μπορεί να λειτουργεί με μεγαλύτερη αυτονομία εντός του ομίλου.

Σύμφωνα με τη METLEN, η νέα δομή αναμένεται να επιτρέψει μεγαλύτερη επιχειρησιακή εστίαση, αξιοποίηση συνεργειών και οικονομιών κλίμακας, αλλά και μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία.

Αύξηση κεφαλαίου 105 εκατ. ευρώ

Το σχέδιο της διάσπασης εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 7 Αυγούστου 2026 και αναρτήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 24 Αυγούστου.

Ως ημερομηνία αναφοράς για τη λογιστική κατάσταση του εισφερόμενου κλάδου έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2025.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της «Μ Παραχωρήσεις» θα αυξηθεί κατά την καθαρή λογιστική αξία του κλάδου που μεταφέρεται. Μαζί με ποσό 0,83 ευρώ σε μετρητά για λόγους στρογγυλοποίησης, η συνολική αύξηση θα ανέλθει σε 105.064.218 ευρώ.

Για την αύξηση θα εκδοθούν 105.064.218 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία. Το σύνολο των νέων μετοχών θα αναληφθεί από τη METLEN, διατηρώντας έτσι τον πλήρη έλεγχο της θυγατρικής.

Την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου έχει αναλάβει η εταιρεία COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Οι πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης και αφορούν τον συγκεκριμένο κλάδο θα θεωρούνται, από λογιστική και φορολογική άποψη, ότι πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό της METLEN. Κατά συνέπεια, τα κέρδη ή οι ζημιές της συγκεκριμένης περιόδου θα βαρύνουν ή θα ωφελούν τη μητρική εταιρεία.

Το επόμενο βήμα

Για την ολοκλήρωση της απόσχισης απαιτείται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της METLEN, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς και η λήψη των υπόλοιπων προβλεπόμενων εγκρίσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το σύνολο των δραστηριοτήτων του ομίλου στις παραχωρήσεις και στα ΣΔΙΤ θα βρίσκεται συγκεντρωμένο στη «Μ Παραχωρήσεις».

Η επιλογή ξεχωριστής εταιρικής δομής δίνει στον συγκεκριμένο κλάδο μεγαλύτερη οργανωτική και χρηματοοικονομική αυτοτέλεια, διευκολύνοντας παράλληλα την παρακολούθηση της απόδοσής του και τη χρηματοδότηση νέων έργων.

Για τη METLEN, η αναδιάρθρωση αποτελεί ουσιαστικά το επόμενο βήμα στην οργανωτική συγκρότηση της παρουσίας της στις υποδομές, με την «Μ Παραχωρήσεις» να αποκτά πλέον τον ρόλο του βασικού εταιρικού οχήματος για τις Παραχωρήσεις και τα ΣΔΙΤ και να συγκεντρώνει τόσο το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο όσο και τις συμμετοχές σε διαγωνισμούς για νέα έργα.

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