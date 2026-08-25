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25.08.2026 07:05

Προσωπικός Βοηθός: Ανοίγει την Τετάρτη η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις – Έως 1.939 ευρώ τον μήνα η ενίσχυση

25.08.2026 07:05
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  • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» ανοίγει την Τετάρτη 26 Αυγούστου.
  • Το πρόγραμμα παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη σε άτομα 16 έως 67 ετών με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% για την ενίσχυση της αυτονομίας τους.
  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά έως τις 27 Νοεμβρίου 2026, πληρώντας συγκεκριμένα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια.
  • Η αξιολόγηση των υποψηφίων βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες διαβίωσης και όχι στη σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης στην πλατφόρμα.
  • Το ύψος της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με τον βαθμό εξάρτησης και το επίπεδο των αναγκών που προκύπτουν από την αξιολόγηση.

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Ανοίγει αύριο, Τετάρτη, 26 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία», όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Το πρόγραμμα, μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής του, έχει πλέον καθιερωθεί ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας, με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας των ατόμων με αναπηρία.

Εξατομικευμένη υποστήριξη

Ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον Προσωπικό Βοηθό του και να οργανώσει την υποστήριξη που χρειάζεται, ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες και επιλογές.

Η βοήθεια μπορεί να αφορά την καθημερινή και προσωπική φροντίδα, τις μετακινήσεις, την εργασία και τις σπουδές, την πρόσβαση σε υπηρεσίες, αλλά και τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.

«Από την Τετάρτη ξεκινά η υποβολή νέων αιτήσεων σε όλη την Ελλάδα. Δίνουμε στα άτομα με αναπηρία περισσότερη αυτονομία και περισσότερες επιλογές, ώστε να μπορούν να οργανώνουν τη ζωή τους όπως οι ίδιοι επιθυμούν», δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ηλικίας από 16 έως 67 ετών, ενώ προβλέπεται ειδική δυνατότητα συμμετοχής έως τα 75 έτη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Παράλληλα, απαιτείται ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67% ή κατάσταση απόλυτης αναπηρίας.

Απαραίτητη είναι επίσης η μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα, η φορολογική κατοικία στη χώρα και η πλήρωση των προβλεπόμενων εισοδηματικών κριτηρίων.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Το βασικό εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 35.000 ευρώ ετησίως για το νοικοκυριό.

Το όριο προσαυξάνεται κατά 17.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος ή για το πρώτο ανήλικο μέλος σε μονογονεϊκό νοικοκυριό, ενώ προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 8.750 ευρώ για κάθε επόμενο ανήλικο μέλος.

Μετά την υποβολή της αίτησης ακολουθούν η μοριοδότηση και η εξατομικευμένη αξιολόγηση των αναγκών κάθε υποψηφίου.

Ανάλογα με το επίπεδο ανάγκης που προκύπτει από την αξιολόγηση, η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας διαμορφώνεται ως εξής: έως 416 ευρώ για μικρή ανάγκη, έως 831 ευρώ για μέτρια ανάγκη, έως 1.352 ευρώ για μεγάλη ανάγκη και έως 1.939 ευρώ για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση.

Η αξιολόγηση δεν περιορίζεται στο ποσοστό αναπηρίας, αλλά λαμβάνει υπόψη τη λειτουργικότητα, τις συνθήκες διαβίωσης και τις πραγματικές ανάγκες υποστήριξης κάθε υποψηφίου.

Η σειρά υποβολής των αιτήσεων δεν αποτελεί κριτήριο ένταξης στο πρόγραμμα. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να σπεύσουν να υποβάλουν την αίτησή τους τις πρώτες ώρες ή ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας, καθώς ο χρόνος υποβολής δεν επηρεάζει τη μοριοδότηση ή την αξιολόγηση.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας prosopikosvoithos.gov.gr

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