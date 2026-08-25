Ρωσία: Στις φλόγες διυλιστήριο στο Κρασνοντάρ από ουκρανική επίθεση με drone – Δύο νεκροί (videos)

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Στόχος ουκρανικής επίθεσης με drone έγινε το διυλιστήριο πετρελαίου Afipsky στην περιοχή Κρασνοντάρ της νότιας Ρωσίας.
Όπως ανακοίνωσε χθες (24/8) στο Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Βενιαμίν Κοντράτιεφ, η εγκατάσταση τυλίχθηκε στις φλόγες.
Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο άλλοι τραυματίστηκαν λόγω πτώσης συντριμμιών από drone στην περιοχή.
BREAKING: Ukrainian drones impcted at the oil refinery in Afipsky, Krasnodar Krai region, Russia. pic.twitter.com/s7JzQa52X8— World Source News (@Worldsource24) August 25, 2026
Στην άλλη πλευρά των συνόρων, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρίψης κατευθυνόμενης βόμβας από ρωσικό αεροσκάφος στη Ζαπορίζια, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ μέσω Telegram.
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