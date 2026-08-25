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ΚΟΣΜΟΣ

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25.08.2026 07:42

Ρωσία: Στις φλόγες διυλιστήριο στο Κρασνοντάρ από ουκρανική επίθεση με drone – Δύο νεκροί (videos)

25.08.2026 07:42
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Στόχος ουκρανικής επίθεσης με drone έγινε το διυλιστήριο πετρελαίου Afipsky στην περιοχή Κρασνοντάρ της νότιας Ρωσίας.

Όπως ανακοίνωσε χθες (24/8) στο Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Βενιαμίν Κοντράτιεφ, η εγκατάσταση τυλίχθηκε στις φλόγες.

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο άλλοι τραυματίστηκαν λόγω πτώσης συντριμμιών από drone στην περιοχή.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρίψης κατευθυνόμενης βόμβας από ρωσικό αεροσκάφος στη Ζαπορίζια, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ μέσω Telegram.

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