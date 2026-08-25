Οι Katseye για πρώτη φορά την κορυφή του Billboard 200

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Οι KATSEYE κατέκτησαν για πρώτη φορά την κορυφή του Billboard 200 χάρη στο νέο τους άλμπουμ με τίτλο «Wild», όπως αναφέρει το Variety.

Το EP που περιλαμβάνει πέντε τραγούδια μεταξύ των οποίων τα «Pinky Up» και «Hootie Frutti», έφτασε στην κορυφή του αμερικανικού chart καταγράφοντας πωλήσεις ισοδύναμες των 170.000 άλμπουμ κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, σύμφωνα με την Luminate.

Αποτελεί το τέταρτο άλμπουμ από αμιγώς γυναικείο συγκρότημα που ανεβαίνει στο No.1 μέσα στη δεκαετία του 2020 μετά το «With YOU-th» των TWICE το 2025, το «Get Up» των NewJeans το 2023 και το «Born Pink» των BLACKPINK το 2022.

Παράλληλα, το «Wild» σημείωσε την πιο επιτυχημένη εβδομάδα στην καριέρα των KATSEYE, τόσο σε ισοδύναμες μονάδες όσο και σε καθαρές πωλήσεις άλμπουμ, οι οποίες έφτασαν τις 145.000. Επίσης πραγματοποίησε την κορυφαία εβδομάδα καθαρών πωλήσεων που έχει καταγράψει γυναικείο συγκρότημα από τότε που το Billboard 200 υιοθέτησε το συγκεκριμένο σύστημα υπολογισμού, τον Δεκέμβριο του 2014.

Σημειώνεται ότι οι KATSEYE είχαν σκαρφαλώσει μέχρι το Νο.4 του Billboard 200 με το «Beautiful Chaos» το 2025, ενώ το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο «SIS (Soft Is Strong)» που κυκλοφόρησε το 2024 έφτασε μέχρι το Νο.98.

Πίσω από το «Wild» ακολουθεί το «Lost Weekend» της Phoebe Bridgers, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο.2 με πωλήσεις ισοδύναμες των 118.000 άλμπουμ.

Είναι η πρώτη φορά που ένα σόλο πρότζεκτ της φτάνει στο top 10, καταγράφοντας ταυτόχρονα την κορυφαία εβδομάδα της καριέρας της σε πωλήσεις. Η τραγουδοποιός είχε βρεθεί ξανά το 2023 στην πρώτη δεκάδα του Billboard 200 ως μέλος των Boygenius, όταν το άλμπουμ τους «The Record» άγγιξε το Νο.4.

Το «This & That» των Stray Kids, που εκανε ντεμπούτο στο Νο.1 την προηγούμενη εβδομάδα, υποχώρησε στο Νο.3, ενώ ακολουθούν το «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» της Olivia Rodrigo στο Νο.4 και το «Dandelion» της Ella Langley στο Νο.5.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν το «I’m the Problem» του Morgan Wallen (Νο.6), το «Petal» της Ariana Grande (Νο.8), το «Iceman» του Drake (Νο.9) και το «The Art of Loving» της Olivia Dean (Νο.10).

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