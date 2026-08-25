Η Dua Lipa φωτογραφίζεται στην ιταλική Vogue και μιλά πρώτη φορά για τον γάμο της με τον Callum Turner – «Μαγική μέρα»

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Η Dua Lipa αποκάλυψε για πρώτη φορά λεπτομέρειες για τον γάμο της με τον Callum

Turner. Η ποπ σταρ και ο ηθοποιός παντρεύτηκαν τον Μάιο στο Old Marylebone Town Hall του Λονδίνου, με ένα τριήμερο γαμήλιο πάρτι να ακολουθεί στη Σικελία και πιο συγκεκριμένα στο Παλέρμο.

Η Dua Lipa μίλησε για τον γάμο της με τον Βρετανό ηθοποιό, κάνοντας λόγο για μια «μαγική μέρα».

Dua Lipa talks to Vogue Italia about her & Callum Turner’s wedding:



“Our wedding day was such a beautiful celebration. People gave us lots of advice, but there were two suggestions that we really took on board. One was to show up at our wedding like we were guests ourselves,… pic.twitter.com/NATixyh5MG — Pop Crave (@PopCrave) August 24, 2026

Η τραγουδίστρια έδωσε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην ιταλική Vogue και μοιράστηκε τις δύο βασικές συμβουλές που αποφάσισαν να ακολουθήσουν.

«Η ημέρα του γάμου ήταν μαγική. Λάβαμε πολλές συμβουλές, αλλά αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε μόνο δύο: να ζήσουμε εκείνη την ημέρα σαν να ήμασταν και εμείς καλεσμένοι και να αναζητάμε συνεχώς ο ένας τον άλλον μέσα στο πλήθος, χωρίς να χανόμαστε ποτέ από τα μάτια του άλλου. Με αυτόν τον τρόπο αποκτήσαμε πραγματικά πολλές κοινές αναμνήσεις», είπε η Dua Lipa στην ιταλική Vogue.

Λίγες ώρες μετά η Dua Lipa έκανε και μια ανάρτηση με αφορμή τα γενέθλιά της ανεβάζοντας τρυφερές φωτογραφίες με τον σύντροφό της αλλά και την τούρτα της. «Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη και τις ευχές!!! Είμαι έτοιμη για τον επόμενο γύρο μου γύρω από τον ήλιο… τα πράγματα γίνονται όλο και καλύτερα» έγραψε.

Πριν από μερικές μέρες και ο Callum Turner έκανε δηλώσεις για τον γάμο τους. «Ήταν εκπληκτικά… Ήταν η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Είναι ωραίο να βρίσκεις έναν άνθρωπο που αγαπάς, που σε αγαπά και με τον οποίο θέλεις να είσαι συνέχεια μαζί», ανέφερε από την πλευρά του ο ηθοποιός.

Και εξομολογήθηκε επίσης ότι η απόκτηση παιδιών είναι κάτι που τον απασχολεί. Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το αν η δημιουργία οικογένειας μέσα στα επόμενα χρόνια αποτελεί προτεραιότητα για εκείνον, τόνισε: «Προφανώς, ναι. Είμαι 36 ετών. Θα ήθελα να κάνω οικογένεια και να μεγαλώσω παιδιά».

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