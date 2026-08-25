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25.08.2026 08:16

Η Άννα Βίσση αποχαιρετά το καλοκαίρι με 20 φωτογραφίες

25.08.2026 08:16
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Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στις 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ έχει ξεκινήσει και η δημοφιλής τραγουδίστρια αποχαιρέτησε το καλοκαίρι της πριν επιστρέψει στους επαγγελματικούς της ρυθμούς.

Η Άννα Βίσση επέλεξε τις πιο ξεχωριστές στιγμές του καλοκαιριού και στις εικόνες ξεχωρίζουν βόλτες με σκάφος, στιγμιότυπα με την κόρη της, έξοδοι με φίλους και θαλάσσιες δραστηριότητες.

«Μοιράζομαι μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές του καλοκαιριού μου. Ανυπομονώ να σας δω όλους στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Σας στέλνω την αγάπη μου», ήταν τα λόγια με τα οποία η Άννα Βίσση συνόδευσε το άλμπουμ των διακοπών της.

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