Γαλλία: Τρομερές συνέπειες από τον εντυπωσιακό ανεμοστρόβιλο που σάρωσε τη νότια χώρα – 26 τραυματίες, 2.800 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα (video)

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Παραμένουν οι συνέπειες από τον σσυνήθιστο σκηνικό του καιρού στη Γαλλία. Οπως είναι γνωστό ένας τεράστιος ανεμοστρόβιλος έπληξε τη Δευτέρα 24 Αυγούστου περιοχές του νομού Οντ.

Este vídeo de la llegada del tornado es espantoso, cosas volando de forma violenta y el sonido. Da auténtico miedo. pic.twitter.com/eDIMIYKFZ6 August 24, 2026

Συγκλονιστικά πλάνα που κατέγραψαν κάτοικοι στο χωριό Βερζέιγ της Γαλλίας δείχνουν τον ανεμοστρόβιλο να δημιουργείται και να περιστρέφεται κάτω από το τεράστιο νέφος καταιγίδας, προκαλώντας αναστάτωση και ζημιές στην περιοχή.

America? Tornado alley?



Nope! This tornado footage is from southern France ahead of severe thunderstorms.



Other parts of France have seen severe thunderstorms causing structural damage to buildings. pic.twitter.com/5ShsqGhTVS — Met4Cast – UK Weather (@Met4CastUK) August 24, 2026

Το φαινόμενο καταγράφηκε νότια της Καρκασόν, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές πληροφορίες ο ανεμοστρόβιλος χτύπησε την περιοχή γύρω από την Πομά περίπου στις 17:00 τοπική ώρα.

Η ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. Ορισμένα σπίτια υπέστησαν σοβαρές καταστροφές, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τμήματά τους καταστράφηκαν.

A tornado formed beneath a violent supercell thunderstorm south of the southern French city of Carcassonne on Monday. Authorities reported at least 26 people injured and around 2,800 households without electricity after the storm caused significant damage to homes. pic.twitter.com/ou5dhxDepK — CBS News (@CBSNews) August 25, 2026

Παράλληλα, δέντρα και βλάστηση υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από τους ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 26 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ περίπου 2.800 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για ώρες.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία είχε εκδώσει προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στον νομό Οντ, καθώς οι συνθήκες ευνοούσαν την εκδήλωση έντονων φαινομένων.

🌪️ Autres images très impressionnantes de la tornade qui a circulé au sud de Carcassonne dans l'Aude, depuis la commune de Verzeille. Des dégâts sont signalés. (© Denis Maréchal) pic.twitter.com/RYiuPm0Xt5 — Météo Express (@MeteoExpress) August 24, 2026

Τα πλάνα από το Βερζέιγ αποτυπώνουν τη δυναμική του φαινομένου, με τον ανεμοστρόβιλο να σχηματίζεται κάτω από το περιστρεφόμενο νέφος της υπερκυτταρικής καταιγίδας.

Οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών, ενώ τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις περιοχές που επλήγησαν

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