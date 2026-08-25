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25.08.2026 09:06

Γαλλία: Τρομερές συνέπειες από τον εντυπωσιακό ανεμοστρόβιλο που σάρωσε τη νότια χώρα – 26 τραυματίες, 2.800 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα (video)

25.08.2026 09:06
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Παραμένουν οι συνέπειες από τον σσυνήθιστο σκηνικό του καιρού στη Γαλλία. Οπως είναι γνωστό ένας τεράστιος ανεμοστρόβιλος έπληξε τη Δευτέρα 24 Αυγούστου περιοχές του νομού Οντ.

Συγκλονιστικά πλάνα που κατέγραψαν κάτοικοι στο χωριό Βερζέιγ της Γαλλίας δείχνουν τον ανεμοστρόβιλο να δημιουργείται και να περιστρέφεται κάτω από το τεράστιο νέφος καταιγίδας, προκαλώντας αναστάτωση και ζημιές στην περιοχή.

Το φαινόμενο καταγράφηκε νότια της Καρκασόν, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές πληροφορίες ο ανεμοστρόβιλος χτύπησε την περιοχή γύρω από την Πομά περίπου στις 17:00 τοπική ώρα.

Η ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. Ορισμένα σπίτια υπέστησαν σοβαρές καταστροφές, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τμήματά τους καταστράφηκαν.

Παράλληλα, δέντρα και βλάστηση υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από τους ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 26 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ περίπου 2.800 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για ώρες.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία είχε εκδώσει προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στον νομό Οντ, καθώς οι συνθήκες ευνοούσαν την εκδήλωση έντονων φαινομένων.

Τα πλάνα από το Βερζέιγ αποτυπώνουν τη δυναμική του φαινομένου, με τον ανεμοστρόβιλο να σχηματίζεται κάτω από το περιστρεφόμενο νέφος της υπερκυτταρικής καταιγίδας.

Οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών, ενώ τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις περιοχές που επλήγησαν

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