search
ΤΡΙΤΗ 25.08.2026 12:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.08.2026 09:38

O Καναδάς ανακοινώνει αντίμετρα κατά των δασμών του Τραμπ – «Οι ΗΠΑ θέλουν να καταστρέψουν την βιομηχανία μας, δεν θα τους αφήσουμε»

25.08.2026 09:38
mark-carney

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η κυβέρνηση του Καναδά θα παρουσιάσει σήμερα την απάντησή της στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μετά την διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων, αποφάσισε να θέσει άμεσα σε ισχύ δασμούς 50% σε καναδικές εισαγωγές ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, είχε αποφασίσει να διακόψει τις συνομιλίες καθώς έκρινε ότι ήθελε να αποφύγει για την χώρα του μία «κακή συμφωνία».

Έτσι, σήμερα σε απάντηση στον Τραμπ, θα παρουσιάσει νέους δασμούς στις εξαγωγές χάλυβα και αυτοκινήτων προς τις ΗΠΑ, σε μία νέα κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου των δύο χωρών.

Οι δασμοί του Καναδά θα είναι στο ίδιο ύψος (20 δισεκατομμύρια) και θα ισχύουν από τις 8 Σεπτεμβρίου.

Ο Τραμπ ανέφερε πως «οι δασμοί για όλα τα οχήματα, τα φορτηγά – μικρά και μεγάλα-,τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και τον χάλυβα θα αυξηθούν κατά 50%», από την 1η Ιανουαρίου του 2027.

«Ο Καναδάς κλέβει τις ΗΠΑ εδώ και χρόνια. Δεν θα συμπεριφερόμαστε στον Καναδά σαν να ήταν μια πολιτεία πλέον!», υπογράμμισε, αφού έχει προτείνει επανειλημμένα ο Καναδάς να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

«Στο εμπόριο και με άλλους τρόπους επίσης είναι μεταξύ των χειρότερων χωρών παγκοσμίως για να συναλλάσσεσαι. Νιώθουν ότι τους χρωστάμε και παρ’ όλα αυτά δεν χρειαζόμαστε τον Καναδά, εκείνοι μας χρειάζονται», κατήγγειλε ο Τραμπ.

Οι Καναδοί υπουργοί Οικονομικών, Βιομηχανίας και Εργασίας πρόκειται να παρουσιάσουν σήμερα στις 16:00 (ώρα Ελλάδας) την απάντηση της Οτάβα.

«Οι ΗΠΑ θέλουν να καταστρέψουν τις βιομηχανίες μας»

Η καναδική κυβέρνηση κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι «ζητούν πάρα πολλά και προσφέρουν πολύ λίγα».

Ο Κάρνεϊ δήλωσε χθες ότι η χώρα του δεν θα δεχθεί μια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ «ανεξαρτήτως τιμήματος» ή «ανά πάσα στιγμή».

«Για περισσότερο από ένα χρόνο ο Καναδάς εργαζόταν ακούραστα και καλή τη πίστει με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να διαπραγματευτεί μια νέα συνολική εμπορική συμφωνία», πρόσθεσε ο Καναδός πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η χώρα του είχε ενισχύσει άλλες εμπορικές συνεργασίες, ιδίως μέσω συμφωνιών στην Ασία και με την ΕΕ.

«Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ανακαλύψαμε ότι οι Αμερικανοί ήθελαν να καταστρέψουν τις μεγάλες βιομηχανίες μας – ανάμεσά τους τους τομείς των αυτοκινητοβιομηχανιών, του χάλυβα και του αλουμινίου- με άδικες προτάσεις. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους είπαμε όχι», εξήγησε.

Οι ΗΠΑ είναι μακράν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Καναδά, με περίπου το 70% των καναδικών εξαγωγών να πηγαίνει στη γειτονική χώρα.

Όμως δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο έδειξε ότι το 76% των Καναδών υποστηρίζουν τη διακοπή των εμπορικών διαπραγματεύσεων και το 62% δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ των αντιποίνων που εξετάζει ο Κάρνεϊ.

Διαβάστε επίσης

«Δώρο» Ουάσινγκτον στον… πρώην τζιχαντιστή και νυν σύμμαχο Τζολάνι – Αφαίρεσαν τη Συρία από τον κατάλογο των «τρομοκρατικών» χωρών

Μέση Ανατολή: Σε «παγίδα θανάτου» έχει μετατραπεί το στενό του Ορμούζ – Στις 68 οι επιθέσεις, 20 νεκροί και 35 τραυματίες

Βραζιλία: 38χρονη εξαπάτησε ζευγάρι που την υιοθέτησε, παρίστανε την 12χρονη με αυτισμό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ploio-kivotia
ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας»: Ποιες χώρες που συνδιαλέγονται με το Ιράν, χτυπούν οι ΗΠΑ με τις νέες κυρώσεις – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

troxaio_ano_liosia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στα Άνω Λιόσια: Πώς έγινε η μοιραία σύγκρουση με μία 17χρονη νεκρή – Στη ΜΕΘ φίλη της (video)

geroulanos-new
ΥΓΕΙΑ

Παύλος Γερουλάνος: Τα 12 έργα του υπουργείου Υγείας που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης

dog_barking_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αχαρνές: Επίθεση σκύλου σε 26χρονη – Σκότωσε το κατοικίδιό της

maradona-diki-4
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα: Γιατρός είχε βγάλει λανθασμένες εξετάσεις για τα νεφρά του – Τις είχε μπερδέψει με αυτές του πατέρα του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Tileorasi
MEDIA

Δημοσιογράφος ενώ ανακοινώθηκε από την ΕΡΤ… συνεχίζει την παρουσίαση σε πρωινή «ζώνη» του ανταγωνισμού

menegaki_instagram
LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Το album των διακοπών της - «Του χρόνου το καλοκαίρι, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος;»

Elikoptero-1
ΕΛΛΑΔΑ

Προσγείωση ελικοπτέρου στις Σπέτσες: Ποιος είναι ο επιχειρηματίας, που συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος

taxitita new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Nεκρά» ή ταχύτητα στο κιβώτιο στην κατηφόρα; Ποια είναι η σωστή απάντηση

kalxas
ΚΑΛΧΑΣ

Ο επισπεύδων Τσίπρας, η ανεξάρτητη Γεροβασίλη, ο Νικήτας και η πίεση του Σαμαρά, το τρίγωνο Ιβάν - Μυστακίδης - Βελόπουλος και η αμήχανη Διαμαντοπούλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.08.2026 12:35
ploio-kivotia
ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας»: Ποιες χώρες που συνδιαλέγονται με το Ιράν, χτυπούν οι ΗΠΑ με τις νέες κυρώσεις – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

troxaio_ano_liosia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στα Άνω Λιόσια: Πώς έγινε η μοιραία σύγκρουση με μία 17χρονη νεκρή – Στη ΜΕΘ φίλη της (video)

geroulanos-new
ΥΓΕΙΑ

Παύλος Γερουλάνος: Τα 12 έργα του υπουργείου Υγείας που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης

1 / 3