O Καναδάς ανακοινώνει αντίμετρα κατά των δασμών του Τραμπ – «Οι ΗΠΑ θέλουν να καταστρέψουν την βιομηχανία μας, δεν θα τους αφήσουμε»

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Η κυβέρνηση του Καναδά θα παρουσιάσει σήμερα την απάντησή της στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μετά την διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων, αποφάσισε να θέσει άμεσα σε ισχύ δασμούς 50% σε καναδικές εισαγωγές ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, είχε αποφασίσει να διακόψει τις συνομιλίες καθώς έκρινε ότι ήθελε να αποφύγει για την χώρα του μία «κακή συμφωνία».

Έτσι, σήμερα σε απάντηση στον Τραμπ, θα παρουσιάσει νέους δασμούς στις εξαγωγές χάλυβα και αυτοκινήτων προς τις ΗΠΑ, σε μία νέα κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου των δύο χωρών.

Οι δασμοί του Καναδά θα είναι στο ίδιο ύψος (20 δισεκατομμύρια) και θα ισχύουν από τις 8 Σεπτεμβρίου.

Ο Τραμπ ανέφερε πως «οι δασμοί για όλα τα οχήματα, τα φορτηγά – μικρά και μεγάλα-,τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και τον χάλυβα θα αυξηθούν κατά 50%», από την 1η Ιανουαρίου του 2027.

«Ο Καναδάς κλέβει τις ΗΠΑ εδώ και χρόνια. Δεν θα συμπεριφερόμαστε στον Καναδά σαν να ήταν μια πολιτεία πλέον!», υπογράμμισε, αφού έχει προτείνει επανειλημμένα ο Καναδάς να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

«Στο εμπόριο και με άλλους τρόπους επίσης είναι μεταξύ των χειρότερων χωρών παγκοσμίως για να συναλλάσσεσαι. Νιώθουν ότι τους χρωστάμε και παρ’ όλα αυτά δεν χρειαζόμαστε τον Καναδά, εκείνοι μας χρειάζονται», κατήγγειλε ο Τραμπ.

Οι Καναδοί υπουργοί Οικονομικών, Βιομηχανίας και Εργασίας πρόκειται να παρουσιάσουν σήμερα στις 16:00 (ώρα Ελλάδας) την απάντηση της Οτάβα.

«Οι ΗΠΑ θέλουν να καταστρέψουν τις βιομηχανίες μας»

Η καναδική κυβέρνηση κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι «ζητούν πάρα πολλά και προσφέρουν πολύ λίγα».

Ο Κάρνεϊ δήλωσε χθες ότι η χώρα του δεν θα δεχθεί μια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ «ανεξαρτήτως τιμήματος» ή «ανά πάσα στιγμή».

«Για περισσότερο από ένα χρόνο ο Καναδάς εργαζόταν ακούραστα και καλή τη πίστει με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να διαπραγματευτεί μια νέα συνολική εμπορική συμφωνία», πρόσθεσε ο Καναδός πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η χώρα του είχε ενισχύσει άλλες εμπορικές συνεργασίες, ιδίως μέσω συμφωνιών στην Ασία και με την ΕΕ.

«Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ανακαλύψαμε ότι οι Αμερικανοί ήθελαν να καταστρέψουν τις μεγάλες βιομηχανίες μας – ανάμεσά τους τους τομείς των αυτοκινητοβιομηχανιών, του χάλυβα και του αλουμινίου- με άδικες προτάσεις. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους είπαμε όχι», εξήγησε.

Οι ΗΠΑ είναι μακράν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Καναδά, με περίπου το 70% των καναδικών εξαγωγών να πηγαίνει στη γειτονική χώρα.

Όμως δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο έδειξε ότι το 76% των Καναδών υποστηρίζουν τη διακοπή των εμπορικών διαπραγματεύσεων και το 62% δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ των αντιποίνων που εξετάζει ο Κάρνεϊ.

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