Η δεξιά πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ έκανε πίσω: Σταματά η αμφισβήτηση της συνεδριακής απόφασης για «όχι συνεργασία με τη ΝΔ»

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Φρένο στην προσπάθεια να ανοίξει εκ νέου στο ΠΑΣΟΚ η συζήτηση για ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ βάζει ο θόρυβος που προκλήθηκε από την πλευρά Διαμαντοπούλου, με την περιβόητη ανάρτηση του στενού της συνεργάτη Παναγιώτη Λούσκου, ο οποίος ζητούσε ευθέως την ανατροπή της συνεδριακής απόφασης του περασμένου Μαρτίου.

Μετά τις αντιδράσεις, αλλά και τη διακριτική ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη, η λεγόμενη «δεξιά πτέρυγα» του κόμματος φαίνεται να εγκαταλείπει –τουλάχιστον στην παρούσα φάση– την αμφισβήτηση της συνεδριακής απόφασης που αποκλείει τη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ.

Η συζήτηση, που άνοιξε σχεδόν απρόκλητα με την ανάρτηση του Παναγιώτη Λούσκου, εκ των πιο έμπιστων ανθρώπων της Άννας Διαμαντοπούλου, έπεσε σαν βόμβα στο ΠΑΣΟΚ. Απαντώντας στο άρθρο του Χάρη Δούκα, ο οποίος ζήτησε από το ΠΑΣΟΚ να υπερασπιστεί το «ΟΧΙ» του Συνεδρίου, ο κ. Λούσκος υποστήριξε ότι «οι αποφάσεις δεν είναι Ευαγγέλια» και ότι «η πολιτική οφείλει να διαβάζει την πραγματικότητα».

Σημείωνε, μάλιστα, ότι «οι συνεδριακές αποφάσεις δεν είναι ιερές γραφές», καθώς αποτυπώνουν τα δεδομένα της στιγμής κατά την οποία λαμβάνονται. Άφηνε έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο, εάν η κάλπη επιβάλει συνεργασίες, το ΠΑΣΟΚ να προσέλθει σε αυτές με τις δικές του προγραμματικές προϋποθέσεις. Παράλληλα αμφισβητούσε ουσιαστικά τον στόχο της εκλογικής πρωτιάς, επισημαίνοντας ότι το κόμμα βρίσκεται δημοσκοπικά πίσω από τη ΝΔ και τον Αλέξη Τσίπρα και σε ορισμένες μετρήσεις πιέζεται ακόμη και από τη Μαρία Καρυστιανού.

Η παρέμβαση αυτή δεν αντιμετωπίστηκε ως μία απλή προσωπική άποψη. Συνδέθηκε με το ρεπορτάζ της «Καθημερινής» για στελέχη του ΠΑΣΟΚ που διερευνούσαν τη συλλογή υπογραφών, με στόχο τη σύγκληση έκτακτου Συνεδρίου και την αναθεώρηση της απόφασης για καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Η ανάρτηση Λούσκου έδωσε έτσι την εντύπωση ότι η σχετική κίνηση αποκτούσε πλέον πολιτικό εκφραστή.

Η παρέμβαση Διαμαντοπούλου υπό την κατακραυγή για Λούσκο

Η χθεσινή δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου, που προφανώς έγινε υπό την πίεση της κρίσης που δημιούργησε ο συνεργάτης της βάζει ένα (προσωρινό;;) τέλος στη σχετική εσωστρέφεια. «Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια καθαρή απόφαση. Αυτόνομη πορεία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η πολιτική αυτονομία του κόμματος «δεν είναι διαπραγματεύσιμη… το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να γίνει συμπλήρωμα κανενός: Ούτε με τον Κ. Μητσοτάκη ούτε με τον Α. Τσίπρα».

Ακόμη πιο σαφής ήταν η αποστασιοποίησή της από τον Παναγιώτη Λούσκο: «Κανείς δεν μιλά εξ ονόματός μου. Ό,τι θέλω να πω, το λέω μόνη μου, καθαρά και με την υπογραφή μου». Και ο ίδιος ο κ. Λούσκος διευκρίνισε ότι η τοποθέτησή του ήταν προσωπική και ότι δεν εξέφραζε την κυρία Διαμαντοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επιτελείο της πρώην υπουργού επικράτησε τελικά η άποψη ότι δεν πρέπει να τεθεί ξανά θέμα αναθεώρησης του συνεδριακού «όχι στη ΝΔ», έστω κι αν διαφωνούν με αυτή. «Από τη στιγμή που λήφθηκε, έστω και κακώς κατά τη γνώμη μου αυτή η απόφαση, δεν μπορεί να αμφισβητείται, διότι στέλνει λάθος μήνυμα και ανοίγει μία παραπλανητική συζήτηση» σημείωνε συνομιλητής της κυρίας Διαμαντοπούλου. Εκτιμήθηκε ότι μία τέτοια συζήτηση, ανεξαρτήτως επιχειρημάτων, της προσδίδει αναπόφευκτα το στίγμα ότι επιδιώκει ή προετοιμάζει συνεργασία με τη Δεξιά. Κατά συνέπεια, η κίνηση για έκτακτο Συνέδριο και συλλογή υπογραφών δεν αναμένεται να έχει συνέχεια.

Η Άννα Διαμαντοπούλου θα επιμείνει στην αυτονομία –μια έννοια την οποία, βεβαίως, επικαλούνται όλες οι πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ– και σε ένα διμέτωπο απέναντι τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Η γραμμή αυτή δεν ταυτίζεται απολύτως με τη στάση της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία κινείται ανάμεσα στο μονομέτωπο κατά της κυβέρνησης και στην παράλληλη αντιπαράθεση με τον Τσίπρα. Δεν προκαλεί, ωστόσο, τη δυσφορία του Νίκου Ανδρουλάκη, ιδίως από τη στιγμή που ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ δεν δείχνει διάθεση για διάλογο, συγκλίσεις ή συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ.

Ενδεικτικό του κλίματος είναι και το σημερινό άρθρο του Χρήστου Κακλαμάνη στα «ΝΕΑ». Το στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη χαρακτηρίζει αφελείς και λανθασμένες τόσο τις απόψεις για αλλαγή του «ΟΧΙ» στη ΝΔ όσο και εκείνες που εισηγούνται σύγκλιση με τον Αλέξη Τσίπρα.

Το εσωκομματικό ζήτημα δεν εξαφανίζεται, ούτε αίρονται οι βαθιές στρατηγικές διαφορές. Σταματά όμως, προς το παρόν, η οργανωμένη αμφισβήτηση της συνεδριακής απόφασης. Η δεξιά πτέρυγα έκανε πίσω, καθώς αντιλήφθηκε ότι η επιμονή της θα την ταύτιζε πολιτικά με το σενάριο που προσπαθεί δημοσίως να ξορκίσει: την επιστροφή του ΠΑΣΟΚ σε ρόλο κυβερνητικού εταίρου της Νέας Δημοκρατίας.

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