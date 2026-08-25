Τι θα γίνει με τον Αβραμόπουλο

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Σε annus horribilis εξελίσσεται το 2026 για τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο, πρώην υπουργό και νυν βουλευτή Ηλείας της ΝΔ, Δημήτρη Αβραμόπουλο.
Από τη μία πλευρά, ήρθε η εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής για την άρση ασυλίας του μετά το ένταλμα της βελγικής δικαιοσύνης για εμπλοκή του στο σκάνδαλο Qatargate, με τον ίδιο να δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι «δεν έχω καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης».
Και από την άλλη φαίνεται ότι υπάρχει θέμα με την υποψηφιότητά του στις επερχόμενες εκλογές, καθώς το σίγουρο είναι ότι δεν θα κατέβει ξανά στην Ηλεία. Και το ερώτημα είναι αν θα μετακομίσει σε άλλη περιφέρεια ή αν δεν θα είναι υποψήφιος. Ο ίδιος, πάντως, δεν «ανοίγει τα χαρτιά του»…
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