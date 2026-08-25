Με τον Μητσοτάκη συναντήθηκε η Αφροδίτη Νέστορα – Πού θα είναι υποψήφια

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Με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η Αφροδίτη Νέστορα, δικηγόρος και πολιτεύτρια της ΝΔ, η μητέρα της οποίας έχασε τη ζωή της κατά τις πρόσφατες βομβιστικές επιθέσεις κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη.

Σε σχετική ανάρτησή της η Α. Νέστορα έγραψε ότι «ευχαρίστησα (σ.σ. τον πρωθυπουργό) για την πρόσκληση και τη συμπαράστασή του μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας μου, το δικό μου σοβαρό τραυματισμό, τον τραυματισμό του πατέρα μου και άλλων ενοίκων της πολυκατοικίας που μένω ενώ στη συζήτηση τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα ο πολιτικός κόσμος να σταθεί απέναντί της “λόγω και έργω”. Με τον Πρωθυπουργό συζητήσαμε φυσικά και για τη Θεσσαλονίκη, τις προοπτικές της και την αναπτυξιακή της πορεία».

Οι πληροφορίες λένε ότι η Α. Νέστορα θα είναι υποψήφια βουλευτής με τη ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης – αν και αρχικά υπήρχαν σκέψεις να συμπεριληφθεί στο Επικρατείας της «γαλάζιας» παράταξης.

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