Τα 3 φθηνότερα υβριδικά με 200 ίππους στην Ελλάδα

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Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ένα καινούργιο αυτοκίνητο με περίπου 200 ίππους, αυτόματο κιβώτιο και δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης μέσα στην πόλη απαιτούσε ένα αρκετά υψηλό ποσό.

Η εξάπλωση των full hybrid συστημάτων και η είσοδος νέων εταιρειών στην ευρωπαϊκή αγορά έχουν αλλάξει εντελώς τα δεδομένα. Σήμερα υπάρχουν στην Ελλάδα τρία καινούργια υβριδικά που πλησιάζουν ή ξεπερνούν τους 200 ίππους και κοστίζουν από 18.950 έως 22.990 ευρώ.

Πρόκειται για ένα supermini και δύο SUV, τα οποία δεν χρειάζονται φόρτιση από πρίζα και κινούνται αυτόματα, συνδυάζοντας έναν βενζινοκινητήρα με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα.

Ο όρος «200 ίπποι» χρησιμοποιείται εδώ στρογγυλοποιημένα, καθώς η πραγματική συνδυαστική ισχύς των τριών μοντέλων είναι 195, 197 και 204 ίπποι αντίστοιχα.

1. MG3 Hybrid+: 195 ίπποι από 18.950 ευρώ

Το οικονομικότερο της τριάδας είναι ένα αυτοκίνητο που απέδειξε ότι η υψηλή υβριδική ισχύς δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από τιμή premium. Το MG3 Hybrid+ προσφέρεται αυτή την περίοδο από 18.950 ευρώ, τοποθετούμενο χαμηλότερα ακόμη και από αρκετά συμβατικά βενζινοκίνητα supermini.

Το υβριδικό του σύστημα χρησιμοποιεί έναν ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με απόδοση 102 ίππων και έναν ηλεκτροκινητήρα 136 ίππων.

Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 195 ίππους, ενώ η μπαταρία έχει χωρητικότητα 1,83 kWh. Τη μετάδοση αναλαμβάνει ένα αυτόματο υβριδικό κιβώτιο τριών σχέσεων.

Παρά τη χαμηλή τιμή του, οι επιδόσεις είναι ιδιαίτερα καλές. Η επιτάχυνση από στάση μέχρι τα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 170 χλμ./ώρα.

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