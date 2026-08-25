Τροχαίο στα Άνω Λιόσια: Πώς έγινε η μοιραία σύγκρουση με μία 17χρονη νεκρή – Στη ΜΕΘ φίλη της (video)

Takeaways by to pontiki AI Μία 17χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Φυλής στα Άνω Λιόσια.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πέντε νεαροί εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού.

Μία 17χρονη νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ άλλοι δύο νεαροί παραμένουν στο νοσοκομείο για προληπτική παρακολούθηση.

Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν έρευνα για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο περιστατικό.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Άνω Λιόσια, όπου έχασε τη ζωή της μία 17χρονη κοπέλα, ενώ ακόμη τρεις νεαροί τραυματίστηκαν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Φυλής, στο ρεύμα από τη Χασιά προς τα Άνω Λιόσια.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε η παρέα των πέντε νεαρών, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του.

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε αρχικά στο κράσπεδο, προκαλώντας ζημιές στο πεζοδρόμιο, και στη συνέχεια ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία, καταλήγοντας πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε η κολόνα λύγισε και ουσιαστικά κατέρρευσε. Παράλληλα, τμήματα του οχήματος εκτινάχθηκαν σε απόσταση αρκετών μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης, ενώ το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές.

Μία από τις 17χρονες που επέβαιναν στο αυτοκίνητο διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Την ίδια ώρα, μία ακόμη 17χρονη νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, έχοντας υποστεί κατάγματα στα πλευρά και στη λεκάνη.

Παράλληλα, ένα 17χρονο αγόρι και μία 18χρονη νοσηλεύονται στη Γενική Χειρουργική του νοσοκομείου, όπου θα παραμείνουν για 24ωρη προληπτική παρακολούθηση.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος

Τα αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου, ενώ μεταξύ άλλων εξετάζεται και το ενδεχόμενο το αυτοκίνητο να κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα.

Η συγκεκριμένη περιοχή έχει καταγράψει και στο παρελθόν σοβαρά τροχαία, ενώ σε διάφορα σημεία του δρόμου υπάρχουν εικονοστάσια στη μνήμη ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο.

Μάλιστα, πριν από περίπου δύο χρόνια, σε κοντινό σημείο, είχε σημειωθεί άλλο σοβαρό τροχαίο με θύματα νεαρά άτομα.

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