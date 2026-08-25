Σοφία Ζαχαράκη: Την 1η Σεπτεμβρίου η πρόσληψη περίπου 30.000 αναπληρωτών (video)

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Tην 1η Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη φάση πρόσληψης 30.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, δήλωσε το πρωί της Τρίτης (25/8) η Σοφία Ζαχαράκη.

Παράλληλα, μιλώντας στο Open, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού πρόσθεσε ότι οι φετινοί διορισμοί ήδη πραγματοποιήθηκαν, μέσα στον Αύγουστο.

Η υπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στους περισσότερους από 53.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και προσωπικού από το 2019, ενώ ότι μέσα στον Αύγουστο έγιναν περίπου 5.300 νέοι διορισμοί.

«Προσπαθούμε να επισπεύσουμε τις διαδικασίες, έστω και λίγες ημέρες νωρίτερα», σημείωσε και πρόσθεσε ότι γίνεται προσπάθεια βελτίωσης των διαδικασιών και των συνθηκών στέγασης. «Δεν είναι μια δουλειά ούτε εξαγγελιών, ούτε βαρύγδουπων δηλώσεων. Χρειάζεται μια διοικητική εργασία που ξεκινάει από τον Οκτώβριο της προηγούμενης χρονιάς για να καταλήξουμε αυτή τη στιγμή να “τρέξουμε” τις προσλήψεις», είπε.

Η Σοφία Ζαχαράκη, μάλιστα, αναφέρθηκε στις συνέργειες του υπουργείου Παιδείας με το υπουργείο Εσωτερικών, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την εξεύρεση λύσεων στέγασης, όπως στην περίπτωση του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης και του Δήμου Ιθάκης, καθώς επίσης και με το υπουργείο Οικονομικών, για την επιστροφή ενοικίων.

Όσον αφορά στις εξελίξεις μετά την απόφαση του ΣτΕ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι ο νόμος για τα μη κρατικά «έχει πλήρως τη συνταγματική αναγνώριση» και ότι οι δύο εκ των τριών αποφάσεων «είχαν να κάνουν με εντελώς τεχνικά ζητήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή θεραπεύονται», όπως κάποιες διαβεβαιώσεις για τα όσα αφορούν το κτηριολογικό.

«Μέσα στην εβδομάδα, θα έχουν επανακτήσει, μετά από τη σύμφωνη γνώμη προφανώς του EΟΠΠΕΠ, τις άδειες τους δύο πανεπιστήμια και το Keele και το York», είπε χαρακτηριστικά η Ζαχαράκη και σημείωσε ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, μετά από τη συνεδρίαση και της EΘΑΑΕ και αφού έχει θεραπευθεί και το ζήτημα της σύνθεσης της Επιτροπής, θα επανακτήσει την άδεια και τρίτο πανεπιστήμιο.

Επιπλέον, η υπουργός ανέφερε ότι το πιο ουσιαστικό που προκύπτει από το τρίτο σκέλος της απόφασης του ΣτΕ αφορά την κανονιστική πράξη, δηλαδή τα ποιοτικά και προσωπικά κριτήρια που ελέγχει η ΕΘΑΑΕ. «Αυτή τη στιγμή, εμπλουτίζεται ως κανονιστική (σ.σ. πράξη) και πάνω σε αυτή την κανονιστική, θα επαναξιολογηθούν τα προγράμματα, τα οποία ανέδειξαν οι αποφάσεις του ΣτΕ. Στην ουσία τι σημαίνει αυτό; Ότι επαναξιολογούνται τα προγράμματα και κανονικά τα παιδιά μπορούν να κάνουν τις εγγραφές τους, μόλις ανακοινωθεί ότι έχουν επαναξιολογηθεί τα προγράμματα και στα τρία πανεπιστήμια», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, για την πορεία του Εθνικού Διαλόγου για το νέο λύκειο, η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι το αποτέλεσμα δεν μπορεί να προκαταληφθεί, καθώς πέραν των συνεδριάσεων της Ανεξάρτητης Εθνικής Επιτροπής, θα αρχίσει το επόμενο διάστημα διαβούλευση με γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς.

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