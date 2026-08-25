Χτυπήθηκε tanker της Metrostar του Θόδωρου Αγγελόπουλου στο Ομάν – Πλέει ακυβέρνητο, καλά στην υγεία του το πλήρωμα

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Το δεξαμενόπλοιο Metro Venetian, της Metrostar Management, η οποία ανήκει στον Θόδωρο Αγγελόπουλο, δέχτηκε χτύπημα από βλήμα ανοιχτά του Ομάν, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές στο μηχανοστάσιο και να πλέει ακυβέρνητο.
Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός στο πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου το οποίο έπλεε 9 μίλια βορειοανατολικά της Ash Shishah, ανοιχτά του Ομάν.
Το περιστατικό σημειώθηχκε χθες το βράδυ σύμφωνα με την UK Maritime Trade Operations (UKMTO).
Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι το Ιράν πίσω από το χτύπημα.
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