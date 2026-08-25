search
ΤΡΙΤΗ 25.08.2026 15:22
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.08.2026 14:03

Χτυπήθηκε tanker της Metrostar του Θόδωρου Αγγελόπουλου στο Ομάν – Πλέει ακυβέρνητο, καλά στην υγεία του το πλήρωμα

25.08.2026 14:03
dexamenoploio-metro-venetian

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το δεξαμενόπλοιο Metro Venetian, της Metrostar Management, η οποία ανήκει στον Θόδωρο Αγγελόπουλο, δέχτηκε χτύπημα από βλήμα ανοιχτά του Ομάν, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές στο μηχανοστάσιο και να πλέει ακυβέρνητο.

Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός στο πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου το οποίο έπλεε 9 μίλια βορειοανατολικά της Ash Shishah, ανοιχτά του Ομάν.

Το περιστατικό σημειώθηχκε χθες το βράδυ σύμφωνα με την UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι το Ιράν πίσω από το χτύπημα.

Διαβάστε επίσης

Γερμανικά ΜΜΕ: Το drone που βρέθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας είχε υπολείμματα ισχυρής εκρηκτικής ύλης

Σάλος στη Γερμανία με υποψήφια της CDU: Εμφανίστηκε στην αφίσα φορώντας κολιέ που έγραφε… «MILF» 

«Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας»: Ποιες χώρες που συνδιαλέγονται με το Ιράν, χτυπούν οι ΗΠΑ με τις νέες κυρώσεις – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kaklamanis_christos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκάφα του Χρήστου Κακλαμάνη ή συνειδητή εγκατάλειψη της «προοδευτικής διακυβέρνησης»; 

MONSUR
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πέθανε ο σπουδαίος παλαιστίνιος καλλιτέχνης, Sliman Mansour

C-17
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Δεν ξέρουμε τίποτα» λέει το Κρεμλίνο για αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που προσγειώθηκε στη Μόσχα – Μυστήριο με την πτήση και τους επιβάτες

trump d
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ τον… χαβά του: Μετά τον «Κόλπο της Αμερικής» θέλει να μετονομάσει την Λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερικής»

sunglasses
ΥΓΕΙΑ

Γιατί είναι απαραίτητο να φορούν όλοι γυαλιά ηλίου; 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Tileorasi
MEDIA

Δημοσιογράφος ενώ ανακοινώθηκε από την ΕΡΤ… συνεχίζει την παρουσίαση σε πρωινή «ζώνη» του ανταγωνισμού

menegaki_instagram
LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Το album των διακοπών της - «Του χρόνου το καλοκαίρι, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος;»

Elikoptero-1
ΕΛΛΑΔΑ

Προσγείωση ελικοπτέρου στις Σπέτσες: Ποιος είναι ο επιχειρηματίας, που συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος

taxitita new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Nεκρά» ή ταχύτητα στο κιβώτιο στην κατηφόρα; Ποια είναι η σωστή απάντηση

RAGU_BIANCO_1
CUCINA POVERA

Λευκό ραγού (παραδοσιακή συνταγή Ν. Ιταλίας)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.08.2026 15:20
kaklamanis_christos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκάφα του Χρήστου Κακλαμάνη ή συνειδητή εγκατάλειψη της «προοδευτικής διακυβέρνησης»; 

MONSUR
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πέθανε ο σπουδαίος παλαιστίνιος καλλιτέχνης, Sliman Mansour

C-17
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Δεν ξέρουμε τίποτα» λέει το Κρεμλίνο για αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που προσγειώθηκε στη Μόσχα – Μυστήριο με την πτήση και τους επιβάτες

1 / 3