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25.08.2026 12:58

Σάλος στη Γερμανία με υποψήφια της CDU: Εμφανίστηκε στην αφίσα φορώντας κολιέ που έγραφε… «MILF» 

25.08.2026 12:58
jodeit

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Μια προεκλογική φωτογράφιση και ένα «ιδιαίτερο» κολιέ έφεραν για τους λάθος λόγους στο προσκήνιο το CDU στην Κάτω Σαξονία της Γερμανίας.

Στους δρόμους του Βιλντεσχάουζεν, η αφίσα της 38χρονης Κορίνα Γιόνταϊτ, υποψήφια στις επικείμενες δημοτικές εκλογές, έχει τραβήξει όλων τα βλέμματα.

Στις προεκλογικές αφίσες της εμφανίζεται φορώντας μια λεπτή χρυσή αλυσίδα, στην οποία δεσπόζουν τα τέσσερα γράμματα: «MILF». 

Το γνωστό ακρωνύμιο της αγγλικής, χυδαίας σεξουαλικής έκφρασης που έχει επικρατήσει στην πορνογραφική κουλτούρα, προκάλεσε αίσθηση που προτιμήθηκε ως κολιέ από την Γιόνταϊτ, η οποία μάλιστα απάντησε πως… δεν αρνείται τον προκλητικό χαρακτήρα της επιλογής της. Αντίθετα, ήθελε με αυτή τη κίνησή της να προσδώσει στη λέξη διαφορετικό συμβολισμό, συνδέοντάς την με την ανεξαρτησία, την αυτοπεποίθηση και τον δυναμισμό μιας γυναίκας.

Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι η υποψήφια εξακολουθεί να απολαμβάνει τη στήριξη του CDU.

Στο διαδίκτυο πάλι, υπήρξαν ποικίλες αντιδράσεις. Άλλοι την ενθάρρυναν και την συνεχάρησαν, άλλοι την κατέκριναν θεωρώντας πως δεν είναι αυτή εικόνα για υποψήφια των Χριστιανοδημοκρατών. 

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