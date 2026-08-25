Ακρίτα για τη γνωστή παρουσιάστρια: Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι είδηση για τα «μανταλάκια» – Σεβασμός στην ιδιωτικότητά της

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Τη δημόσια στήριξή της στη γνωστή παρουσιάστρια, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγό της, εξέφρασε η Έλενα Ακρίτα, ζητώντας παράλληλα προστασία της ιδιωτικότητάς της.

«Κάθε γυναίκα που βρίσκει τη δύναμη να καταγγείλει κακοποιητική συμπεριφορά δικαιούται προστασία, ασφάλεια και σεβασμό στην ιδιωτικότητά της. Είτε είναι αναγνωρίσιμη είτε όχι» έγραψε η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ συμπληρώνοντας: «Με το θύμα. Πάντα» ενώ διευκρίνισε ότι σκόπιμα δεν αναφέρει το όνομα της καταγγέλλουσας.

Η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα

«Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι είδηση για τα «μανταλάκια» όταν το θύμα είναι γνωστό στο δημόσιο βίο. Πρόκειται για ένα από τα πιο σκοτεινά και βαθιά ριζωμένα κοινωνικά τραύματα.

Κάθε γυναίκα που βρίσκει τη δύναμη να καταγγείλει κακοποιητική συμπεριφορά δικαιούται προστασία, ασφάλεια και σεβασμό στην ιδιωτικότητά της. Είτε είναι αναγνωρίσιμη είτε όχι.

Η δημοσιότητα δεν μπορεί να μετατρέπεται σε δεύτερη δοκιμασία για μια γυναίκα που απευθύνεται στις Αρχές. Και η αναγνωρισιμότητα δεν καταργεί το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή ούτε δικαιολογεί τη δημόσια έκθεση μιας τόσο ευαίσθητης υπόθεσης.

Στεκόμαστε δίπλα σε κάθε γυναίκα που υφίσταται βία και σε κάθε γυναίκα που αποφασίζει να σπάσει τη σιωπή. Χωρίς αστερίσκους, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Με το θύμα. Πάντα.

ΥΓ. Το όνομα της γυναίκας δεν το γράφουμε. Σκόπιμα».

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