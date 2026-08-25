search
ΤΡΙΤΗ 25.08.2026 15:20
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.08.2026 13:54

Ακρίτα για τη γνωστή παρουσιάστρια: Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι είδηση για τα «μανταλάκια» – Σεβασμός στην ιδιωτικότητά της

25.08.2026 13:54
akrita-vouli-proipologismos

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τη δημόσια στήριξή της στη γνωστή παρουσιάστρια, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγό της, εξέφρασε η Έλενα Ακρίτα, ζητώντας παράλληλα προστασία της ιδιωτικότητάς της.

«Κάθε γυναίκα που βρίσκει τη δύναμη να καταγγείλει κακοποιητική συμπεριφορά δικαιούται προστασία, ασφάλεια και σεβασμό στην ιδιωτικότητά της. Είτε είναι αναγνωρίσιμη είτε όχι» έγραψε η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ συμπληρώνοντας: «Με το θύμα. Πάντα» ενώ διευκρίνισε ότι σκόπιμα δεν αναφέρει το όνομα της καταγγέλλουσας.

Η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα

«Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι είδηση για τα «μανταλάκια» όταν το θύμα είναι γνωστό στο δημόσιο βίο. Πρόκειται για ένα από τα πιο σκοτεινά και βαθιά ριζωμένα κοινωνικά τραύματα.

Κάθε γυναίκα που βρίσκει τη δύναμη να καταγγείλει κακοποιητική συμπεριφορά δικαιούται προστασία, ασφάλεια και σεβασμό στην ιδιωτικότητά της. Είτε είναι αναγνωρίσιμη είτε όχι.

Η δημοσιότητα δεν μπορεί να μετατρέπεται σε δεύτερη δοκιμασία για μια γυναίκα που απευθύνεται στις Αρχές. Και η αναγνωρισιμότητα δεν καταργεί το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή ούτε δικαιολογεί τη δημόσια έκθεση μιας τόσο ευαίσθητης υπόθεσης.

Στεκόμαστε δίπλα σε κάθε γυναίκα που υφίσταται βία και σε κάθε γυναίκα που αποφασίζει να σπάσει τη σιωπή. Χωρίς αστερίσκους, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Με το θύμα. Πάντα.

ΥΓ. Το όνομα της γυναίκας δεν το γράφουμε. Σκόπιμα».

Διαβάστε επίσης:

Ο ισχυρός συμβολισμός για το ΠΑΣΟΚ από μία υποψηφιότητα του Ανδρέα Παπανδρέου και ποιους ενοχλεί

Μήνυμα Χρυσοχοΐδη: Οι παλιές ταυτότητες δεν ισχύουν πια

Τι θα γίνει με τον Αβραμόπουλο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kaklamanis_christos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκάφα του Χρήστου Κακλαμάνη ή συνειδητή εγκατάλειψη της «προοδευτικής διακυβέρνησης»; 

MONSUR
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πέθανε ο σπουδαίος παλαιστίνιος καλλιτέχνης, Sliman Mansour

C-17
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Δεν ξέρουμε τίποτα» λέει το Κρεμλίνο για αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που προσγειώθηκε στη Μόσχα – Μυστήριο με την πτήση και τους επιβάτες

trump d
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ τον… χαβά του: Μετά τον «Κόλπο της Αμερικής» θέλει να μετονομάσει την Λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερικής»

sunglasses
ΥΓΕΙΑ

Γιατί είναι απαραίτητο να φορούν όλοι γυαλιά ηλίου; 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Tileorasi
MEDIA

Δημοσιογράφος ενώ ανακοινώθηκε από την ΕΡΤ… συνεχίζει την παρουσίαση σε πρωινή «ζώνη» του ανταγωνισμού

menegaki_instagram
LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Το album των διακοπών της - «Του χρόνου το καλοκαίρι, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος;»

Elikoptero-1
ΕΛΛΑΔΑ

Προσγείωση ελικοπτέρου στις Σπέτσες: Ποιος είναι ο επιχειρηματίας, που συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος

taxitita new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Nεκρά» ή ταχύτητα στο κιβώτιο στην κατηφόρα; Ποια είναι η σωστή απάντηση

RAGU_BIANCO_1
CUCINA POVERA

Λευκό ραγού (παραδοσιακή συνταγή Ν. Ιταλίας)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.08.2026 15:20
kaklamanis_christos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκάφα του Χρήστου Κακλαμάνη ή συνειδητή εγκατάλειψη της «προοδευτικής διακυβέρνησης»; 

MONSUR
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πέθανε ο σπουδαίος παλαιστίνιος καλλιτέχνης, Sliman Mansour

C-17
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Δεν ξέρουμε τίποτα» λέει το Κρεμλίνο για αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που προσγειώθηκε στη Μόσχα – Μυστήριο με την πτήση και τους επιβάτες

1 / 3