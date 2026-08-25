Ο ισχυρός συμβολισμός για το ΠΑΣΟΚ από μία υποψηφιότητα του Ανδρέα Παπανδρέου και ποιους ενοχλεί

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Τομή και κρίσιμο έως καθοριστικό σημείο για την αντεπίθεση που επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ θεωρούν οι πλέον ψύχραιμοι και έμπειροι περί των πολιτικών διεργασιών, μία υποψηφιότητα του Ανδρέα Παπανδρέου στις επικείμενες εκλογές.

Η σχετική πληροφορία έχει κυκλοφορήσει εδώ και δύο εβδομάδες και πυροδότησε έντονο ενδιαφέρον στο εσωτερικό του Κινήματος και όχι μόνο.

Ο γιος του πρώην πρωθυπουργού συζητείται για το ψηφοδέλτιο στο Ηράκλειο της Κρήτης και η κίνηση φέρει υψηλό συμβολισμό.

Αφενός η ένταξη ενός Παπανδρέου στην πρώτη γραμμή, ακριβώς την ώρα που το ΠΑΣΟΚ δέχεται ισχυρές (δημοσκοπικές) πιέσεις, δίνει σήμα της αυτοπεποίθησης και πίστης στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Κινήματος. Ότι δηλαδή μπορεί να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση και σε κάθε περίπτωση να συγκρατήσει τον ιστορικό του κορμό έναντι των διεμβολισμών που δέχεται πανταχόθεν.

Αφετέρου, αναζωογονεί τους δεσμούς με την παραδοσιακή του βάση, ενισχύοντας όμως συνδυαστικά και τη απήχηση στις νέες γενιές, με τις οποίες το σημερινό ΠΑΣΟΚ έχει «θέμα».

Επίσης ο Ανδρέας Παπανδρέου σηματοδοτεί και μία μάλλον σπάνια «συνάντηση» δύο ιδιοτήτων στην ελληνική πολιτική ζωή: Ενώ είναι γόνος μίας ιστορικής πολιτικής οικογένειας, φέροντας το βαρύ όνομα του παππού του – που υπήρξε ο πιο πετυχημένος πρωθυπουργός, σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, στη μεταπολίτευση – είναι ταυτόχρονα και αυτοδημιούργητος, με μακρά μοναχική πορεία στο κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο> Και διεκδικεί την εκλογή του όχι σε μία «εύκολη» περιφέρεια με παπανδρεϊκή κληρονομιά (Αχαΐα, Α’ Αθήνας κ.α), αλλά στο Ηράκλειο που ζει και εργάζεται επί 15 χρόνια. Εκεί δηλαδή που ο ίδιος ξεκίνησε και δημιούργησε το δικό του «κεφάλαιο».

Το θέμα είναι πως κάποιοι εκφράζουν παρασκηνιακά κυρίως, την ενόχλησή τους με την ενδεχόμενη κάθοδο στην πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου, πιθανόν διότι έτσι ενισχύεται η κεντροαριστερή πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ και κυρίως εκείνη η άποψη που δεν βολεύεται με τα σενάρια συνεργασίας με τη ΝΔ. Η άποψη και η στάση δε ενός Παπανδρέου εάν τεθούν τέτοια διλήμματα, δεν είναι που προσπερνά εύκολα το κομματικό σώμα.

Σε κάθε περίπτωση, το πιθανότερο είναι πως οι όποιες ανακοινώσεις θα γίνουν με αφορμή και τη φετινή 3η Σεπτέμβρη, ο εορτασμός της οποίας θα γίνει στο Ηράκλειο της Κρήτης.

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