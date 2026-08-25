search
ΤΡΙΤΗ 25.08.2026 15:24
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.08.2026 13:09

Ο ισχυρός συμβολισμός για το ΠΑΣΟΚ από μία υποψηφιότητα του Ανδρέα Παπανδρέου και ποιους ενοχλεί

25.08.2026 13:09
andreas g papandreou

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τομή και κρίσιμο έως καθοριστικό σημείο για την αντεπίθεση που επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ θεωρούν οι πλέον ψύχραιμοι και έμπειροι περί των πολιτικών διεργασιών, μία υποψηφιότητα του Ανδρέα Παπανδρέου στις επικείμενες εκλογές.

Η σχετική πληροφορία έχει κυκλοφορήσει εδώ και δύο εβδομάδες και  πυροδότησε έντονο ενδιαφέρον στο εσωτερικό του Κινήματος και όχι μόνο.  

Ο γιος του πρώην πρωθυπουργού συζητείται για το ψηφοδέλτιο στο Ηράκλειο της Κρήτης και η κίνηση φέρει υψηλό συμβολισμό.

Αφενός η ένταξη ενός Παπανδρέου στην πρώτη γραμμή, ακριβώς την ώρα που το ΠΑΣΟΚ δέχεται ισχυρές (δημοσκοπικές) πιέσεις, δίνει σήμα της αυτοπεποίθησης και πίστης στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Κινήματος. Ότι δηλαδή μπορεί να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση και σε κάθε περίπτωση να συγκρατήσει τον ιστορικό του κορμό έναντι των διεμβολισμών που δέχεται πανταχόθεν.

Αφετέρου, αναζωογονεί τους δεσμούς με την παραδοσιακή του βάση, ενισχύοντας όμως συνδυαστικά και τη απήχηση στις νέες γενιές, με τις οποίες το σημερινό ΠΑΣΟΚ έχει «θέμα».

Επίσης ο Ανδρέας Παπανδρέου σηματοδοτεί και μία μάλλον σπάνια «συνάντηση» δύο ιδιοτήτων στην ελληνική πολιτική ζωή: Ενώ είναι γόνος μίας ιστορικής πολιτικής οικογένειας, φέροντας το βαρύ όνομα του παππού του – που υπήρξε ο πιο πετυχημένος πρωθυπουργός, σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, στη μεταπολίτευση – είναι ταυτόχρονα και αυτοδημιούργητος, με μακρά μοναχική πορεία στο κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο> Και διεκδικεί την εκλογή του όχι σε μία «εύκολη» περιφέρεια με παπανδρεϊκή κληρονομιά (Αχαΐα, Α’ Αθήνας κ.α), αλλά στο Ηράκλειο που ζει και εργάζεται επί 15 χρόνια. Εκεί δηλαδή που ο ίδιος ξεκίνησε και δημιούργησε το δικό του «κεφάλαιο».

Το θέμα είναι πως κάποιοι εκφράζουν παρασκηνιακά κυρίως, την ενόχλησή τους με την ενδεχόμενη κάθοδο στην πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου, πιθανόν διότι έτσι ενισχύεται η κεντροαριστερή πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ και κυρίως εκείνη η άποψη που δεν βολεύεται με τα σενάρια συνεργασίας με τη ΝΔ. Η άποψη και η στάση δε ενός Παπανδρέου εάν τεθούν τέτοια διλήμματα, δεν είναι που προσπερνά εύκολα το κομματικό σώμα.

Σε κάθε περίπτωση, το πιθανότερο είναι πως οι όποιες ανακοινώσεις θα γίνουν με αφορμή και τη φετινή 3η Σεπτέμβρη, ο εορτασμός της οποίας θα γίνει στο Ηράκλειο της Κρήτης.  

Διαβάστε επίσης:

Τι θα γίνει με τον Αβραμόπουλο

Με τον Μητσοτάκη συναντήθηκε η Αφροδίτη Νέστορα – Πού θα είναι υποψήφια

Στο λιμάνι του Πειραιά ο Βασίλης Κικίλιας – «Δεν έχει τελειώσει η τουριστική περίοδος»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kaklamanis_christos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκάφα του Χρήστου Κακλαμάνη ή συνειδητή εγκατάλειψη της «προοδευτικής διακυβέρνησης»; 

MONSUR
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πέθανε ο σπουδαίος παλαιστίνιος καλλιτέχνης, Sliman Mansour

C-17
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Δεν ξέρουμε τίποτα» λέει το Κρεμλίνο για αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που προσγειώθηκε στη Μόσχα – Μυστήριο με την πτήση και τους επιβάτες

trump d
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ τον… χαβά του: Μετά τον «Κόλπο της Αμερικής» θέλει να μετονομάσει την Λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερικής»

sunglasses
ΥΓΕΙΑ

Γιατί είναι απαραίτητο να φορούν όλοι γυαλιά ηλίου; 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Tileorasi
MEDIA

Δημοσιογράφος ενώ ανακοινώθηκε από την ΕΡΤ… συνεχίζει την παρουσίαση σε πρωινή «ζώνη» του ανταγωνισμού

menegaki_instagram
LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Το album των διακοπών της - «Του χρόνου το καλοκαίρι, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος;»

Elikoptero-1
ΕΛΛΑΔΑ

Προσγείωση ελικοπτέρου στις Σπέτσες: Ποιος είναι ο επιχειρηματίας, που συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος

taxitita new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Nεκρά» ή ταχύτητα στο κιβώτιο στην κατηφόρα; Ποια είναι η σωστή απάντηση

RAGU_BIANCO_1
CUCINA POVERA

Λευκό ραγού (παραδοσιακή συνταγή Ν. Ιταλίας)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.08.2026 15:20
kaklamanis_christos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκάφα του Χρήστου Κακλαμάνη ή συνειδητή εγκατάλειψη της «προοδευτικής διακυβέρνησης»; 

MONSUR
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πέθανε ο σπουδαίος παλαιστίνιος καλλιτέχνης, Sliman Mansour

C-17
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Δεν ξέρουμε τίποτα» λέει το Κρεμλίνο για αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που προσγειώθηκε στη Μόσχα – Μυστήριο με την πτήση και τους επιβάτες

1 / 3