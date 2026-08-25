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25.08.2026 09:26

Στο λιμάνι του Πειραιά ο Βασίλης Κικίλιας – «Δεν έχει τελειώσει η τουριστική περίοδος»

25.08.2026 09:26
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«Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται το Λιμενικό για την επιστροφή των εκδρομέων», λέει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Ο υπουργός επισκέφθηκε το λιμάνι του Πειραιά, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού, αντιναύαρχο Χρήστο Κοντορουχά, καθώς κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων από τα νησιά.

Ο υπουργός βρέθηκε στην Πύλη Ε2, μπροστά από το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Αριάδνη», όπου ενημερώθηκε για τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης.

«Αυτές τις ημέρες κορυφώνεται η επιστροφή των ταξιδιωτών από τα νησιά μας προς τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και κυρίως προς τον Πειραιά», ανέφερε ο κ. Κικίλιας, επισημαίνοντας ότι το προσωπικό του Λιμενικού βρίσκεται επί ποδός για τη διευκόλυνση των επιβατών και την ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων.

Παράλληλα, ζήτησε από τους ταξιδιώτες να επιδεικνύουν υπομονή και να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια, προκειμένου η επιβίβαση στα πλοία να πραγματοποιείται με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα.

«Το Λιμενικό βρίσκεται εδώ για να εξυπηρετεί τον κόσμο με ευγένεια και σεβασμό, αλλά και για να εφαρμόζει τον νόμο», τόνισε και συνεχάρη άνδρες και γυναίκες του Σώματος για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

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