Ισραήλ: Η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας του αρχηγού της «καυκάσιας μαφίας» – Ποιος ήταν ο Γιανίς Γιουσάγεφ

Takeaways by to pontiki AI Ο Γιανίς Γιουσάγεφ, επικεφαλής της αποκαλούμενης «καυκάσιας μαφίας» στο Ισραήλ, δολοφονήθηκε την Κυριακή έξω από πρατήριο καυσίμων στην Καισάρεια.

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης κατέγραψε άγνωστο δράστη να τον πυροβολεί εξ επαφής στο κεφάλι την ώρα που αποχωρούσε από εστιατόριο.

Το θύμα είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές για βίαια εγκλήματα, αν και δεν είχε καταδικαστεί ποτέ στο παρελθόν.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, εξετάζοντας πιθανή σύνδεση της δολοφονίας με αντιπαλότητες του οργανωμένου εγκλήματος.

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Νεκρός από πυροβολισμούς έξω από πρατήριο καυσίμων στην Καισάρεια έπεσε την Κυριακή (23/8) ο επικεφαλής της λεγόμενης «καυκάσιας μαφίας» στο Ισραήλ, Γιανίς Γιουσάγεφ.

Μάλιστα, η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας του έχει καταγραφεί από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Στο βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που ο δράστης τον πλησιάζει από πίσω και τον πυροβολεί στο κεφάλι από πολύ κοντινή απόσταση.

Στο βίντεο φαίνεται ο Γιουσάγεφ να βγαίνει από εστιατόριο που βρίσκεται στον χώρο του πρατηρίου μαζί με άλλους δύο άντρες και να κατεβαίνει τις σκάλες.

Από την αντίθετη πλευρά βρίσκεται ο δράστης. Φορώντας γκρι φούτερ με κουκούλα, μαύρο παντελόνι cargo και λευκό καπέλο του μπέιζμπολ, έχοντας τα χέρια στις τσέπες, τον προσεγγίζει από πίσω και τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι.

Yanis Yushayev, reported head of the Kafkazi (Caucasian) organized crime group in Israel, was assassinated in broad daylight at a Caesarea gas station.



Security cameras caught the entire hit.

According to initial reports, the gunman carried out the killing while wearing an… — Louis Montoya (@montoyalouis1) August 24, 2026

Ο Γιουσάγεφ έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, αποκλείοντας την περιοχή και συλλέγοντας στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη χρησιμοποιήθηκε και ελικόπτερο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του υπόπτου.

Ποιος ήταν ο Γιανίς Γιουσβάεφ

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Γιανίς Γιουσάγεφ ήταν ο αρχηγός της «καυκάσιας μαφίας» στο Ισραήλ και ήταν γνωστός στις Αρχές καθώς είχε συλληφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν ως ύποπτος για βίαια εγκλήματα, μεταξύ άλλων πυροβολισμούς, επιθέσεις με χειροβομβίδες και εμπρησμούς οχημάτων. Ωστόσο, δεν είχε καταδικαστεί ποτέ.

Τον Φεβρουάριο, είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, μετά την επιστροφή του από ταξίδι στη Μόσχα, αλλά αφέθηκε ελεύθερος λίγες ημέρες αργότερα λόγω ανεπαρκών στοιχείων.

Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε χαρακτηρίσει τον Γιουσβάεφ «αρχηγό εγκληματικής συμμορίας που εμπλέκεται σε αιματηρές βεντέτες», κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας, όταν η αστυνομία ζήτησε την παράταση της κράτησής του με την υποψία ότι σχεδίαζε τη διάπραξη εγκλήματος.

Παράλληλα με την εγκληματική του δράση, ο Γιουσβάεφ ήταν ιδιοκτήτης εστιατορίου στην Ορ Ακίβα και πέρυσι είχε περιγράψει τον εαυτό του ως «νόμιμο επιχειρηματία» που ήταν «πολύ καλά εδραιωμένος».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, ο Γιουσάγεφ φέρεται επίσης να διατηρούσε σημαντική συμμαχία με τους Έλι και Ματάν Αρμπίβ, οι οποίοι θεωρείται ότι είχαν υπό τον έλεγχό τους δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος στην ευρύτερη περιοχή της Χαντέρα.

Οι ισραηλινές Αρχές εκτιμούν ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα λειτουργούσαν ως ενιαία εγκληματική ομάδα με δραστηριότητα στη Χαντέρα, την Ορ Ακίβα, την Καισάρεια και σε τμήματα της περιοχής Σαρόν.

Η έρευνα για τη δολοφονία βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν η εκτέλεση συνδέεται με τις δραστηριότητες και τις αντιπαλότητες στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος.

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, ο Γιανίς Γιουσάγεφ είχε δηλώσει ότι «οδηγεί Bentley και αυτό ενοχλεί την αστυνομία».

Τότε, πηγή της ισραηλινής αστυνομίας είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο ότι ήταν «δύσκολο να καταδικαστεί» ο Γιουσβάεφ, επειδή «σχεδόν ποτέ δεν μιλούσε στο τηλέφωνο» και είχε την «απόλυτη πίστη» των συνεργών του, οι οποίοι δεν τον αποκάλυπταν κατά τις αστυνομικές ανακρίσεις.

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