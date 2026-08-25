Μέση Ανατολή: Σε «παγίδα θανάτου» έχει μετατραπεί το στενό του Ορμούζ – Στις 68 οι επιθέσεις, 20 νεκροί και 35 τραυματίες

Takeaways by to pontiki AI Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί επίκεντρο συγκρούσεων μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ, με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό να επιβεβαιώνει 68 περιστατικά και δεκάδες απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Οι επιθέσεις παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάλογα με την πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών, ενώ η Τεχεράνη επιχειρεί να επιβάλει τον έλεγχο της περιοχής επιδιώκοντας την είσπραξη τελών διέλευσης.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ πρότεινε τη δημιουργία μηχανισμού για τη διευκόλυνση της θαλάσσιας μεταφοράς λιπασμάτων και την πρόληψη συμβάντων, διατηρώντας ρόλο ουδέτερου παράγοντα.

Παρά τις διεθνείς προσπάθειες αποκλιμάκωσης, οι ΗΠΑ δηλώνουν την πρόθεσή τους να διατηρήσουν τον έλεγχο του στρατηγικής σημασίας περάσματος, απορρίπτοντας τις αξιώσεις του Ιράν για την επιβολή νέων οικονομικών επιβαρύνσεων στα διερχόμενα εμπορικά πλοία.

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Το Στενό του Ορμούζ αποτέλεσε το επίκεντρο του εξάμηνου πολέμου μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και του Ισραήλ, με πολλά εμπορικά πλοία να γίνονται στόχος σε αυτόν τον ζωτικής σημασίας διάδρομο μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Συνολικά, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) έχει επιβεβαιώσει 68 περιστατικά στον Περσικό Κόλπο και στα γειτονικά ύδατα, δηλαδή ένα κάθε 2,6 ημέρες. Σε όλα τα περιστατικά, αναφέρθηκαν τουλάχιστον 20 νεκροί ναυτικοί ή λιμενεργάτες, 35 τραυματίες και ένας αγνοούμενος, σύμφωνα με τον ναυτιλιακό οργανισμό του ΟΗΕ. Περίπου τα μισά από τα περιστατικά αφορούσαν δεξαμενόπλοια, το 20% πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και το 15% φορτηγά χύδην φορτίου.

Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) χαρακτήρισε 47 από τα περιστατικά ως επιθέσεις. Τα πλοία υπό σημαία της Λιβερίας έχουν πληγεί περισσότερο, καθώς εμπλέκονται σε 13 περιστατικά, ακολουθούμενα από 10 πλοία από τον Παναμά και τις Νήσους Μάρσαλ αντίστοιχα. Πλοία υπό σημαία του Ιράν αναφέρθηκαν ως εμπλεκόμενα σε τέσσερα περιστατικά.

Ο ρυθμός των περιστατικών παρουσίασε διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων του πολέμου. Από το ξέσπασμα του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου έως τη σύναψη συμφωνίας για τη θέσπιση πλαισίου ειρηνευτικών συνομιλιών στα μέσα Ιουνίου, αναφερόταν κατά μέσο όρο ένα περιστατικό κάθε 2,3 ημέρες. Τα περιστατικά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου προκάλεσαν 16 θανάτους και 19 τραυματισμούς, και καταγράφηκαν σε ολόκληρο τον Κόλπο – τόσο ανατολικά όσο και δυτικά του Ορμούζ, καθώς και στα ανοικτά των ακτών του Ιράκ, του Ιράν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, του Ομάν και των ΗΑΕ.

Καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζονταν, μέχρι περίπου τις 7 Ιουλίου, ο ρυθμός αυτός μειώθηκε στο μισό, σε ένα περιστατικό ανά 4,6 ημέρες, κατά μέσο όρο. Δεν αναφέρθηκαν ναυτικοί ή άλλοι εργαζόμενοι που να έχασαν τη ζωή τους, να αγνοούνται ή να τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Τέσσερα από τα πέντε περιστατικά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συγκεντρώθηκαν στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, γύρω από το στενότερο σημείο του στενού, κατά μήκος μιας διαδρομής που δεν είχε εγκριθεί από τις ιρανικές αρχές.

Το Ιράν, το οποίο ελπίζει να διατηρήσει τον έλεγχο του Ορμούζ μετά τον πόλεμο και να εισπράττει τέλη διέλευσης, είχε προειδοποιήσει τα πλοία να μην ακολουθούν την εναλλακτική διαδρομή. Από τη στιγμή που οι συνομιλίες απέτυχαν, τα περιστατικά έχουν αυξηθεί σχεδόν στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τις συνομιλίες, με ένα περιστατικό να καταγράφεται κατά μέσο όρο κάθε 2,8 ημέρες. Ως αποτέλεσμα, τέσσερις ναυτικοί ή εργαζόμενοι έχουν σκοτωθεί, 16 έχουν τραυματιστεί και ένας έχει αναφερθεί ως αγνοούμενος.

Παρέμβαση ΟΗΕ

Εν τω μεταξύ, ο γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες πρότεινε ο διεθνής οργανισμός να αναλάβει ρόλο στη «διευκόλυνση» των θαλάσσιων μεταφορών λιπασμάτων, που πλήττονται το τρέχον διάστημα από την παράλυση της κίνησης στο στενό του Ορμούζ. «Ο σκοπός είναι απλός: να μειωθούν οι άμεσοι κίνδυνοι, να υποστηριχτεί πιο συντεταγμένη και προβλέψιμη μεταφορά, και να (υπάρξει) συμβολή στην ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης που απαιτείται για τη διπλωματία και την αποκλιμάκωση», τόνισε ο επικεφαλής του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Νέα Υόρκη.

Αφού άρχισε τον Μάρτιο διεργασίες για το ζήτημα, ο κ. Γκουτέρες πρότεινε να δημιουργηθεί «μηχανισμός καταγραφής και επαλήθευσης πλοίων που μεταφέρουν, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο, λιπάσματα και συναφή προϊόντα». Στην πρωτοβουλία θα προστεθεί μηχανισμός πρόληψης συμβάντων που θα πιλοτάρεται από το Ομάν. «Ο μηχανισμός δεν θα ενέκρινε τη διέλευση από το στενό του Ορμούζ, ούτε θα τροποποιούσε τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις των κρατών-μελών δυνάμει του διεθνούς δικαίου», σημείωσε ακόμη ο κ. Γκουτέρες.

«Είμαστε απόλυτα έτοιμοι να τον θέσουμε σε λειτουργία» αν και είναι ξεκάθαρο πως αυτό δεν σημαίνει ότι «όλες οι χώρες που εμπλέκονται στη σύγκρουση αυτή αποδέχονται τον μηχανισμό», ανέφερε ακόμη, σημειώνοντας πως ο ΟΗΕ εννοεί να διαδραματίσει «ουδέτερου» παράγοντα «διευκόλυνσης». Σε αντίποινα για τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο έδαφός του την 28η Φεβρουαρίου, το έναυσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Ιράν έκλεισε το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, από το οποίο διερχόταν, πριν από την ένοπλη σύρραξη, το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα.

Η Τεχεράνη έχει ανακοινώσει πως σκοπεύει να προχωρήσει στην επιβολή τελών για υπηρεσίες που παρέχονται στα διερχόμενα πλοία, κάτι που απορρίπτουν κατηγορηματικά οι ΗΠΑ και κάποια κράτη της περιοχής. Από την άλλη ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει ότι η Ουάσιγκτον έχει τον «απόλυτο έλεγχο» του στενού, το οποίο κατ’ αυτόν θα γίνει, μετά τον πόλεμο, «αμερικανικό έδαφος».

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