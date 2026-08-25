Θρίλερ στο Ιόνιο: «Κλειδί» για το μυστήριο η σύζυγος του αγνοούμενου Ισπανού επιχειρηματία – Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Takeaways by to pontiki AI Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Ισπανός επιχειρηματίας Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγκόν κατέπεσε στη θάλασσα και αγνοείται από τις 18 Αυγούστου.

Η σύζυγός του, Κάρμεν Ντίεθ, υποστήριξε ότι ο 66χρονος γλίστρησε στο κατάστρωμα του ιστιοφόρου, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται εντός της ιταλικής ζώνης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τη μη χρήση των μέσων επικοινωνίας του σκάφους και την καθυστέρηση στην ειδοποίηση των αρχών.

Η σύζυγος του αγνοουμένου παραμένει στην Πύλο, όπου το σκάφος εντοπίστηκε από την ελληνική Ακτοφυλακή, ενώ οι ειδικοί παρακολουθούν την ψυχολογική της κατάσταση.

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Στη σύζυγο του Ισπανού επιχειρηματία Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγκόν, Κάρμεν Ντίεθ, και στην κατάθεσή της σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες ο σύζυγός της βρέθηκε στη θάλασσα και αγνοείται από τις 18 Αυγούστου, στρέφουν οι αρχές το ενδιαφέρον τους, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον 66χρονο, αν και οι πιθανότητες να εντοπιστεί ζωντανός μειώνονται διαρκώς.

Μέχρι στιγμής η 67χρονη γυναίκα έχει αναφέρει ότι ο σύζυγός της γλύστρισε στο αίμα τόνου που μόλις είχε ψαρέψει και βρέθηκε στο νερό, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σικελίας και Ελλάδας. Η ίδια είπε ότι ο άντρας της φώναξε να σταματήσει το σκάφος, ωστόσο – παρότι διαθέτει δίπλωμα πλοήγησης και σχετική εμπειρία – δεν κατάφερε να το πράξει. Συμπλήρωσε, δε, ότι επί τρεις ημέρες προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τις αρχές της Ιταλίας, αλλά το κινητό της δεν είχε σήμα.

Καταρχάς, η ιταλική Ακτοφυλακή επιβεβαίωσε στο Euronews ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του 66χρονου παραμένει ενεργή. Οι έρευνες συντονίζονται από την Ακτοφυλακή του Ρέτζιο Καλάμπρια και επικεντρώνονται σε περιοχή που προσδιορίστηκε με βάση το τελευταίο στίγμα AIS του ιστιοφόρου, περίπου 120 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Κάπο Σπαρτιβέντο, εντός της ιταλικής ζώνης έρευνας και διάσωσης.

Από εκεί και πέρα, οι Αρχές επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την πτώση του Ομπρεγκόν στη θάλασσα και τα όσα ακολούθησαν:

Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε το VHF του ιστιοφόρου για την αποστολή σήματος κινδύνου. Η Ντίεθ διέθετε δίπλωμα χειρισμού ιστιοφόρου και προφανώς μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό επικοινωνίας του σκάφους.

του ιστιοφόρου για την αποστολή σήματος κινδύνου. Η Ντίεθ διέθετε δίπλωμα χειρισμού ιστιοφόρου και προφανώς μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό επικοινωνίας του σκάφους. Υπήρχε ή όχι η δυνατότητα επιβράδυνσης του σκάφους από την ώρα που ο 66χρονος βρέθηκε στο νερό.

του σκάφους από την ώρα που ο 66χρονος βρέθηκε στο νερό. Ποια σωστικά μέσα διέθετε το ιστιοφόρο και αν χρησιμοποιήθηκαν.

διέθετε το ιστιοφόρο και αν χρησιμοποιήθηκαν. Γιατί, μόλις η Ντίεθ ανέκτησε σήμα κινητής τηλεφωνίας, επικοινώνησε με φιλικό πρόσωπο της οικογένειας και όχι με τις υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με την El Mundo, η σύζυγος του αγνοούμενου, τελεί σε κατάσταση σοκ και οι ειδικοί που την έχουν εξετάσει συνέστησαν να συνεχίσει να δέχεται βοήθεια, προειδοποιώντας την οικογένειά της ότι ο πραγματικός ψυχολογικός αντίκτυπος όσων συνέβησαν ενδέχεται να εκδηλωθεί όταν υποχωρήσει η ένταση των πρώτων ημερών. «Ακόμη τα διηγείται όλα με μια παράξενη ευκολία, σχεδόν σαν να περιγράφει μια ταινία και όχι κάτι που συνέβη στην ίδια. Δεν το έχει ακόμη επεξεργαστεί πλήρως», δήλωσε ο γιος της

Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική Ακτοφυλακή εντόπισε το ιστιοφόρο περίπου 18 ναυτικά μίλια από την Πύλο και στην επιχείρηση συνδρομής συμμετείχαν περιπολικά σκάφη και αλιευτικό. Η Κάρμεν Ντίεθ παραμένει έκτοτε στην Πύλο και, σύμφωνα με τον γιο της, Σέρχιο, αρνείται να επιστρέψει στην Ισπανία χωρίς τον σύζυγό της.

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