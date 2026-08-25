Takeaways by to pontiki AI Οι αστυνομικές αρχές εξιχνίασαν υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένων από οργανωμένη ομάδα που παρίστανε τους λογιστές στη Νέα Σμύρνη και το Παλαιό Φάληρο.

Οι δράστες προσέγγιζαν τα θύματα υποσχόμενοι επιστροφές φόρων ή αναδρομικές συντάξεις για να αποσπάσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 41χρονος με αρχηγικό ρόλο και ένας 44χρονος που διέθετε το όχημά του για τις μετακινήσεις.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί πέντε περιπτώσεις απάτης, ενώ οι αρχές κατάσχεσαν κινητά τηλέφωνα και το αυτοκίνητο της σπείρας.

Η έρευνα των αστυνομικών αρχών παραμένει σε εξέλιξη για τον εντοπισμό τυχόν εμπλοκής των συλληφθέντων σε επιπλέον παρόμοιες υποθέσεις.

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Υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένων από οργανωμένη ομάδα που παρίστανε τους λογιστές εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές, με τη δράση της σπείρας να εντοπίζεται κυρίως στη Νέα Σμύρνη και το Παλαιό Φάληρο.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, από αστυνομικούς ένας 41χρονος και ένας 44χρονος σε Μενίδι και Άνω Λιόσια αντίστοιχα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη απατών, τετελεσμένων και σε απόπειρα, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το ΕΡΤ NEWS, η εγκληματική ομάδα φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της από τα τέλη Μαρτίου, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως ηλικιωμένους.

Ο 41χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο, προσέγγιζε τα υποψήφια θύματα και συστηνόταν ως λογιστής. Στη συνέχεια τους έλεγε ότι δικαιούνται επιστροφή φόρου ή αναδρομική σύνταξη, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο πρόσχημα προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους.

Ακολούθως, ζητούσε από τα θύματα χρήματα ή κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα, τα οποία κατάφερνε να αποσπάσει.

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί έχουν εξιχνιάσει πέντε περιπτώσεις απάτης σε Νέα Σμύρνη και Παλαιό Φάληρο, ενώ η έρευνα για την πλήρη δράση της ομάδας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στην υπόθεση φέρεται να είχε ενεργό ρόλο και ένας 44χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, παραχωρούσε το αυτοκίνητό του για τη μετακίνηση των μελών της ομάδας και την προσέγγιση των ανυποψίαστων θυμάτων.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των δύο συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και το αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιούσε η ομάδα κατά τη δράση της.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι συλληφθέντες συνδέονται και με άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

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