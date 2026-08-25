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25.08.2026 06:54

Τραγωδία στη Λ. Φυλής: Νεκρή 17χρονη – ΙΧ με πέντε νέους προσέκρουσε σε κολώνα

25.08.2026 06:54
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Μία ακόμη τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο, αυτή τη φορά στα Άνω Λιόσια, όπου μία 17χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Φυλής, στο ρεύμα από τη Χασιά προς τα Άνω Λιόσια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε μια παρέα πέντε νεαρών, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του.

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε αρχικά στο κράσπεδο, προκαλώντας ζημιές στο πεζοδρόμιο, και στη συνέχεια ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία, καταλήγοντας πάνω σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε η κολώνα λύγισε και ουσιαστικά κατέρρευσε.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση, τμήματα του οχήματος εκτινάχθηκαν σε απόσταση αρκετών μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης, ενώ το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν επιβάτες από το κατεστραμμένο όχημα. Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Συνολικά, πέντε άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Για την 17χρονη, ωστόσο, ήταν ήδη αργά, καθώς υπέκυψε στα τραύματά της.

Τρεις ακόμη νεαροί, ηλικίας περίπου 18 έως 22 ετών, τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εκτός κινδύνου.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, ενώ μεταξύ των ενδεχομένων που θα διερευνηθούν είναι και η ταχύτητα με την οποία κινούνταν το αυτοκίνητο.

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