Πετρέλαιο: Σταθερές οι τιμές κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι

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Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σήμερα, μετά την πτώση άνω του 2% στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις πιθανές επιπτώσεις από την αυστηροποίηση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο τύπου Brent υποχώρησαν κατά 9 σεντς, ή 0,1%, στα 92,16 δολάρια το βαρέλι στις 01:04 GMT. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό τύπου West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 1 σεντ, στα 85,02 δολάρια το βαρέλι.

Η σταθεροποίηση των τιμών ακολούθησε τη σημαντική πτώση της Δευτέρας, όταν το WTI υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά ημερών, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών έπειτα από το ράλι των προηγούμενων δύο εβδομάδων.

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