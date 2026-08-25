Παπαστράτος: Πάνω από 1 δισ. ευρώ ο τζίρος, νέες επενδύσεις και ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα

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Πάνω από το όριο του 1 δισ. ευρώ κινήθηκε ο καθαρός κύκλος εργασιών της Παπαστράτος το 2025, με την ελληνική θυγατρική της Philip Morris International (PMI) να καταγράφει αύξηση πωλήσεων και μικτής κερδοφορίας, συνεχίζοντας παράλληλα το επενδυτικό της πρόγραμμα στις εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου.

Η εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων χαρακτηρίζεται από ενίσχυση της λειτουργικής επίδοσης, αλλά και σημαντική υποχώρηση της καθαρής κερδοφορίας συγκριτικά με το 2024, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με τη μεταβολή των εσόδων από συμμετοχές και συγκεκριμένα από μερίσματα.

Ειδικότερα, ο μικτός κύκλος εργασιών της Παπαστράτος διαμορφώθηκε το 2025 στα 2,09 δισ. ευρώ, ενώ ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,02 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 12% σε ετήσια βάση.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η ποσοστιαία άνοδος σε επίπεδο μικτού αποτελέσματος. Τα μικτά κέρδη έφτασαν τα 434 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 18% έναντι του προηγούμενου έτους, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 391 εκατ. ευρώ.

Διαφορετική ήταν η εικόνα στην τελική γραμμή των αποτελεσμάτων. Τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 343 εκατ. ευρώ από 466 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη της χρήσης περιορίστηκαν στα 290 εκατ. ευρώ, έναντι 423 εκατ. ευρώ την αμέσως προηγούμενη χρονιά.

Η κάμψη αυτή αποδίδεται στη διαφοροποίηση των εσόδων από συμμετοχές και ειδικότερα στα μερίσματα, την ώρα που τα βασικά λειτουργικά μεγέθη της εταιρείας κινήθηκαν ανοδικά.

Παράλληλα με την αύξηση των πωλήσεων, η Παπαστράτος συνέχισε το επενδυτικό της πρόγραμμα, διαθέτοντας εντός του 2025 επιπλέον 25 εκατ. ευρώ. Οι νέες επενδύσεις εντάσσονται σε ένα συνολικό πρόγραμμα που ξεπερνά πλέον τα 700 εκατ. ευρώ και έχει υλοποιηθεί σταδιακά τα τελευταία χρόνια.

Οι παρεμβάσεις του 2025 επικεντρώθηκαν στην περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας, στην αναβάθμιση των υποδομών και του μηχανολογικού εξοπλισμού, αλλά και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του εργοστασίου στον Ασπρόπυργο.

Στο τελευταίο σκέλος εντάσσεται και η ολοκλήρωση της πρώτης μεγάλης φάσης της πράσινης επένδυσης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Πρόκειται για την εγκατάσταση περισσότερων από 4.000 φωτοβολταϊκών πάνελ, σε ένα έργο που αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση περιβαλλοντικού χαρακτήρα που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα η Παπαστράτος.

Η επένδυση αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για τον ενεργειακό και παραγωγικό μετασχηματισμό της μονάδας του Ασπροπύργου, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει αυξημένη βαρύτητα στο παραγωγικό δίκτυο της PMI.

Ιδιαίτερα ισχυρό παραμένει το εξαγωγικό αποτύπωμα της εταιρείας. Περίπου το 90% του συνολικού όγκου παραγωγής του εργοστασίου στον Ασπρόπυργο κατευθύνεται πλέον εκτός Ελλάδας, καθιστώντας τη μονάδα έναν από τους σημαντικούς παραγωγικούς και εξαγωγικούς κόμβους της Philip Morris International στην Ευρώπη.

Μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά για την Παπαστράτος είναι η Ιαπωνία, ενώ προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα διοχετεύονται σε σειρά διεθνών αγορών.

Η συγκεκριμένη διάρθρωση της παραγωγής δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής μονάδας, καθώς οι επενδύσεις σε εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και ανθρώπινο δυναμικό συνδέονται άμεσα με τη δυνατότητά της να διατηρήσει και να διευρύνει τον ρόλο της στο διεθνές παραγωγικό δίκτυο του ομίλου.

Την ίδια στιγμή, μία από τις βασικές εκκρεμότητες για την αγορά προϊόντων καπνού και νικοτίνης παραμένει η συζήτηση για το νέο φορολογικό καθεστώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της Οδηγίας 2011/64 προβλέπει αλλαγές στους ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές και επέκταση του εναρμονισμένου ευρωπαϊκού φορολογικού πλαισίου σε κατηγορίες όπως τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα pouches νικοτίνης.

Τον Ιούνιο του 2026, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε με ευρεία πλειοψηφία την πρόταση, χωρίς ωστόσο αυτό να κλείνει τη συζήτηση για την αναμόρφωση του φορολογικού πλαισίου. Η διαδικασία παραμένει ανοιχτή, καθώς για την τελική απόφαση απαιτείται συμφωνία των κρατών-μελών και ομοφωνία.

Για την ελληνική αγορά, το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αποκτά πρόσθετη σημασία λόγω της μεγάλης παραγωγικής και εξαγωγικής δραστηριότητας του εργοστασίου στον Ασπρόπυργο. Η πλευρά της βιομηχανίας υποστηρίζει ότι οι όποιες αλλαγές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές μεταξύ των κατηγοριών προϊόντων και να συνοδεύονται από επαρκείς μεταβατικές περιόδους.

Το επιχείρημα που προβάλλεται είναι ότι απότομες και μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν μετατόπιση κατανάλωσης προς την παράνομη αγορά και ταυτόχρονα να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα παραγωγικών μονάδων με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα.

Για την Παπαστράτος, επομένως, το 2026 βρίσκει την εταιρεία να προέρχεται από μία χρήση με αυξημένες πωλήσεις και μικτή κερδοφορία, έχοντας ταυτόχρονα μπροστά της ένα ευρωπαϊκό φορολογικό μέτωπο που μπορεί να επηρεάσει τις συνθήκες της αγοράς τα επόμενα χρόνια.

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