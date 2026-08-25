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25.08.2026 08:47

«Heart of the Beast»: Στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν η νέα ταινία του Brad Pitt

25.08.2026 08:47
heartofthebeast
@Paramount Pictures'

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Η ταινία της Paramount Pictures «The Heart of the Beast» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ (Brad Pitt), προστέθηκε στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, όπου θα προβληθεί εκτός διαγωνιστικού μέρους, όπως αναφέρει το Variety.

Τόσο ο χολιγουντιανός σταρ όσο και ο σκηνοθέτης της ταινίας Ντέιβιντ Ερ (David Ayer), θα δώσουν το «παρών» στο ισπανικό φεστιβάλ για να παρουσιάσουν το φιλμ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών.

Το θρίλερ επιβίωσης ακολουθεί τον James Belmont, έναν πρώην αξιωματικό των Ειδικών Δυνάμεων, ο οποίος δίνει μάχη για να επιστρέψει στον πολιτισμό όταν το διθέσιο αεροσκάφος του συντρίβεται βαθιά στην έρημο της Αλάσκας. Έχοντας στο πλευρό του τον Odin, έναν πρώην σκύλο υπηρεσίας που τον προστατεύει από τα άγρια ζώα, ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Πιτ καλείται να αντιμετωπίσει τα ακραία στοιχεία της φύσης, να διασχίσει ποτάμια και να σκαρφαλώσει σε δύσβατα βουνά, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να κρατηθεί στη ζωή.

Στο πλευρό του συμπρωταγωνιστούν ο βραβευμένος με Όσκαρ Τζ. Κ. Σίμονς (J.K. Simmons) και η ‘Aννα Λαμπ (Anna Lambe).

Το σενάριο έγραψε ο Κάμερον Αλεξάντερ (Cameron Alexander), ενώ την παραγωγή συνυπογράφει ο ηθοποιός με τους Ολίβια Χάμιλτον (Olivia Hamilton), Μάρτι Μπόουεν (Marty Bowen) και τον σκηνοθέτη.

Η ταινία είναι μια παραγωγή των Wild Chickens, Temple Hill και Kino World, σε συνεργασία με τις Domain Entertainment και Gulfstream Pictures.

Το «Heart of the Beast» αποτελεί τη νέα συνεργασία του Μπραντ Πιτ με τον Ντέιβιντ Ερ, δώδεκα χρόνια μετά το επικό πολεμικό θρίλερ «Fury» από την Sony, ενώ παράλληλα, είναι η πρώτη ανακοίνωση παρουσίας λαμπερών αστέρων στο φετινό Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 18-26 Σεπτεμβρίου.

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