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14.08.2026 09:29

«Heart of the Beast»: Το τελικό trailer για τη νέα περιπέτεια επιβίωσης του Brad Pitt (video)

14.08.2026 09:29
bradpitt_heartofthebeast
@Paramount Pictures

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Κυκλοφόρησε το δεύτερο και τελευταίο τρέιλερ της ταινίας «Heart of the Beast» με τον Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) σε μια σκληρή περιπέτεια επιβίωσης στην άγρια φύση.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, το φιλμ ακολουθεί τον James Belmont, έναν πρώην αξιωματικό των Ειδικών Δυνάμεων, ο οποίος μετά τη συντριβή του αεροσκάφους του βρίσκεται παγιδευμένος στην άγρια φύση της Αλάσκας μαζί με τον Odin, τον αποστρατευμένο σκύλο μάχης του.

Από τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Ντέιβιντ Άιερ (David Ayer), το «Heart of the Beast» της Paramount Pictures είναι ένα έντονο περιπετειώδες θρίλερ που εξερευνά τη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τον πιστό του σύντροφο, εστιάζοντας στον δεσμό εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται σε συνθήκες ζωής και θανάτου.

Στο πλευρό του Πιτ πρωταγωνιστούν ο βραβευμένος με Όσκαρ Τζ. Κ. Σίμονς (J.K. Simmons) και η Άννα Λαμπ (Anna Lambe).

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Ζηλανδία με τη διεύθυνση φωτογραφίας να φέρει την υπογραφή του επίσης βραβευμένου με Όσκαρ, Μάουρο Φιόρε (Mauro Fiore).

Το φιλμ διάρκειας 100 λεπτών βασίζεται στο σενάριο του Κάμερον Αλεξάντερ (Cameron Alexander), ενώ την παραγωγή συνυπογράφουν οι Ολίβια Χάμιλτον (Olivia Hamilton), Μάρτι Μπόουεν (Marty Bowen), Ντέιβιντ Άιερ και Μπραντ Πιτ.

Το «Heart of the Beast» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 24 Σεπτεμβρίου.

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