«Heart of the Beast»: Ο Brad Pitt σε μία καθηλωτική μάχη επιβίωσης διά χειρός David Ayer (photos)

Η ταινία του Ντέιβιντ Άιερ (David Ayer) «Heart of the Beast», με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ (Brad Pitt), θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 25 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την Paramount. Το φιλμ φέρεται να έχει περάσει από πολλαπλές δοκιμαστικές προβολές τους τελευταίους μήνες.

Οι πρώτες αντιδράσεις κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικά στιβαρό θρίλερ επιβίωσης, το οποίο στηρίζεται στις δυνατές ερμηνείες των κεντρικών χαρακτήρων, αλλά και σε μια καθηλωτική εμφάνιση από τον τετράποδο πρωταγωνιστή της ιστορίας. Μάλιστα, ένας από τους θεατές στις προβολές δεν δίστασε να χαρακτηρίσει το φιλμ «ό,τι καλύτερο έχει σκηνοθετήσει ο Ερ από την εποχή του Fury». Παράλληλα, οι πρώτες επίσημες εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το GQ επιβεβαιώνουν το κλίμα της ταινίας, παρουσιάζοντας τον Μπραντ Πιτ είτε μόνο του είτε στο πλευρό του σκύλου του.

Στο «Heart of the Beast», ο σταρ ενσαρκώνει έναν βετεράνο στρατιώτη ο οποίος, έχοντας στο πλευρό του τον πιστό του γερμανικό ποιμενικό, βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (PTSD). Η πλοκή πυροδοτείται όταν ο ήρωας παθαίνει καρδιακό επεισόδιο την ώρα που πιλοτάρει, γεγονός που οδηγεί στη συντριβή του αεροσκάφους τους. Από εκείνο το σημείο η ταινία μετατρέπεται σε μια αγωνιώδη μάχη με τα στοιχεία της φύσης, αποτυπώνοντας την προσπάθεια ανθρώπου και σκύλου να επιβιώσουν και να επιστρέψουν σώοι.

Στο πλευρό του Μπραντ Πιτ πρωταγωνιστούν ο βραβευμένος με Όσκαρ Τζ.Κ. Σίμονς (J.K. Simmons) και η Άννα Λαμπ (Anna Lambe).

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο χρόνο στο Κουίνσταουν της Νέας Ζηλανδίας, με τον επίσης βραβευμένο με Όσκαρ, Μάουρο Φιόρε (Mauro Fiore), να υπογράφει τη διεύθυνση φωτογραφίας.

Σύμφωνα με το World of Reel, το φιλμ διάρκειας 100 λεπτών είναι σε σενάριο του πρωτοεμφανιζόμενου Κάμερον Αλεξάντερ (Cameron Alexander) και σε συμπαραγωγή του Ντάμιεν Σαζέλ (Damien Chazelle).

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι μία από τις τρεις ταινίες που ενδέχεται να κυκλοφορήσει ο Μπραντ Πιτ μέσα στο φθινόπωρο. Οι άλλες δύο είναι το «The Adventures of Cliff Booth», το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 23 Νοεμβρίου και το «The Riders», που προς το παρόν παραμένει χωρίς επίσημη ημερομηνία πρεμιέρας.

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