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27.07.2026 16:46

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου – Τι υποστήριξε στην απολογία του

27.07.2026 16:46
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Αποδεχόμενος τα μέχρι θανάτου χτυπήματα στον δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου απολογήθηκε ο 28χρονος κατηγορούμενος που με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα παίρνει τον δρόμο για την φυλακή για το άγριο έγκλημα.

Ο προερχόμενος από την Αίγυπτο 28χρονος, επανέλαβε κατά την απολογία του όσα είχε ισχυριστεί προανακριτικά για τον θάνατο του 73χρονου δικηγόρου στο γραφείο του, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αποδίδει τα βαριά χτυπήματα που κατάφερε σε βάρος του Σταύρου Γεωργίου, σε διαπληκτισμό που είχαν, αρνούμενος ότι είχε πρόθεση και σχέδιο να αφαιρέσει την ζωή του θύματος.

«Δεν ήθελα να του κάνω κακό. Ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα. Διαπληκτιστήκαμε, όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο. Πήρα το λάπτοπ και έφυγα» φέρεται να είχε δηλώσει στις διωκτικές αρχές.

Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 28χρονου, Χρήστο Ψαρρά, ο οποίος ανέλαβε την υπεράσπισή του την περασμένη Παρασκευή, σήμερα το πρωί υπήρξε μετατροπή της κατηγορίας της κλοπής, που είναι σε βαθμό πλημμελήματος, σε ληστεία, αδίκημα που είναι κακούργημα.

Ο κατηγορούμενος έδωσε απολογία και για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβάσεων του νόμου περί ναρκωτικών για την οποία εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης. Και για αυτήν την υπόθεση κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

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