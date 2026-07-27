Η Ματίνα Παγώνη νέα πρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου – Θύελλα αντιδράσεων από γιατρούς και κόμματα

Takeaways by to pontiki AI Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης διόρισε προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με επικεφαλής τη Ματίνα Παγώνη, αξιοποιώντας σχετική νομοθετική ρύθμιση για τη διεξαγωγή νέων αρχαιρεσιών.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκούς φορείς, που καταγγέλλουν παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο του θεσμικού οργάνου των γιατρών.

Ο υπουργός Υγείας υποστηρίζει ότι η παρέμβαση αποσκοπεί αποκλειστικά στη διασφάλιση της νομιμότητας και στον τερματισμό των δικαστικών διαμαχών που εμποδίζουν τη λειτουργία του Συλλόγου.

Η προσωρινή διοίκηση οφείλει να περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα διαχειριστικά καθήκοντα και να προκηρύξει άμεσα εκλογές, έχοντας θητεία έως έξι μηνών με δυνατότητα παράτασης τριών μηνών.

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Αντιδράσεις προκαλεί στους κύκλους των ιατρικών συλλόγων και όχι μόνο ο διορισμός από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη της Ματίνας Παγώνη, γνωστού γαλάζιου στελέχους στον ιατρικό χώρο και πρώην προέδρου της ΕΙΝΑΠ, ως προσωρινής προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης προώθησε νομοθετική ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα να διορίσει προσωρινή διοίκηση μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών, ενώ ακολούθησε η έκδοση υπουργικής απόφασης με τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τη Διοικούσα Επιτροπή.

Η θητεία της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού της, με δυνατότητα άπαξ παράτασης έως τρεις μήνες για εξαιρετικούς λόγους.

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να κινήσει αμέσως τις διαδικασίες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου.

Στο χρονικό αυτό διάστημα και μέχρι την ανάδειξη των νέων οργάνων από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή δύναται να προβαίνει μόνο στη διενέργεια των απολύτως απαραίτητων πράξεων που αφορούν στη διοικητική, οικονομική και διαχειριστική λειτουργία του Συλλόγου.

Τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής

Για το διοικητικό συμβούλιο:

Πρόεδρος: Παγώνη Ματίνα Παθολόγος.

Αντιπρόεδρος Α: Πλατανησιώτης Νικόλαος, Ιατρός δημόσιας υγείας και κοινωνικής ιατρικής.

Αντιπρόεδρος Β: Τσαούσης Κωνσταντίνος, Δερματολόγος.

Γενικός Γραμματέας: Φισφής Ιωάννης, Ουρολόγος.

Ταμίας: Παπαδόπουλος Λάζαρος, Γυναικολόγος.

Μέλη: Γεωργιάδης Χαράλαμπος – Καψοκόλης Ιωάννης

Για το πειθαρχικό συμβούλιο:

Πρόεδρος: Κασσάρας Γεώργιος, Χειρουργός.

Αντιπρόεδρος: Αποστολάτος Γεράσιμος, Γυναικολόγος.

Τακτικά μέλη: Βολίκας Κίμων, Παθολόγος – Κουρή Μαρία, Ακτινολόγος – Σαρώφ Παύλος, ΩΡΛ.

Αναπληρωματικά μέλη: Καπώλης Ευστράτιος, Γενικός Ιατρός – Παπαθανάσης Παντελής, ΩΡΛ – Ζαφειράτου Σοφία, Παθολόγος.

Για «πραξικόπημα» μιλά ο ΠΙΣ

Η νομοθετική ρύθμιση και ο διορισμός προσωρινής διοίκησης έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που κάνει λόγο για «πραξικόπημα του υπουργού» και καταγγέλλει ότι πλήττεται ευθέως το αυτοδιοίκητο του κορυφαίου θεσμικού οργάνου των γιατρών.

Ο ΠΙΣ υποστηρίζει ότι η σχετική διάταξη αντίκειται στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και προειδοποιεί ότι, εφόσον προχωρήσει ο διορισμός της νέας διοίκησης, οι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας και οι ευρωπαϊκές ιατρικές οργανώσεις θα αντιδράσουν «σφοδρά και με κάθε νόμιμο τρόπο».

Παράλληλα, εκτιμά ότι η διορισμένη διοίκηση θα βρεθεί «απομονωμένη και δακτυλοδεικτούμενη» από την ιατρική κοινότητα ως «συνεργός» της κυβερνητικής επιλογής.

Η αντιπαράθεση έχει ήδη αποκτήσει ευρωπαϊκές διαστάσεις. Μετά τις αντιδράσεις των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, επιστολές προς τον υπουργό Υγείας απέστειλαν η Μόνιμη Επιτροπή Ευρωπαίων Ιατρών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ιατρικών Συλλόγων και η Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατρικών Ειδικοτήτων.

Οι τρεις ευρωπαϊκοί οργανισμοί εκφράζουν την αντίθεσή τους στη νομοθετική ρύθμιση και ζητούν να διασφαλιστεί το αυτοδιοίκητο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

ΠΑΣΟΚ: «Πρωτοφανής αυθαιρεσία»

Για «ευθεία καταστρατήγηση του κράτους δικαίου και του αυτοδιοίκητου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου» κάνει λόγο ο υπεύθυνος του ΚΤΕ και του Τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Τσίμαρης.

Όπως αναφέρει, η επιμονή της κυβέρνησης και του υπουργού Υγείας να επιβάλουν διορισμένη διοίκηση στον ΠΙΣ συνιστά «πρωτοφανή αυθαιρεσία», η οποία καταργεί το αυτοδιοίκητο του Συλλόγου και θέτει, κατά τον ίδιο, ζήτημα λειτουργίας του κράτους δικαίου.

Ο κ. Τσίμαρης κατηγορεί τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι αγνοεί τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία των επιστημονικών φορέων και αντικαθιστά τους αιρετούς εκπροσώπους με πρόσωπα της δικής του επιλογής, επειδή «τα αποτελέσματα των δημοκρατικών διαδικασιών δεν ήταν της αρεσκείας του».

ΣΥΡΙΖΑ: «Κρατικός αυταρχισμός και θεσμική χειραγώγηση»

Τη στήριξή του στις αντιδράσεις εξέφρασε και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή κυβερνητική παρέμβαση» στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Υποστηρίζει ότι η δυνατότητα διορισμού διοίκησης σε έναν αυτοδιοικούμενο επιστημονικό φορέα παραπέμπει σε «σκοτεινές εποχές κρατικού αυταρχισμού και θεσμικής χειραγώγησης» και δεν έχει θέση σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία.

Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, οι αντιδράσεις των επιστημονικών φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση πλήττει το κύρος των θεσμών και της ιατρικής κοινότητας, εκθέτοντας διεθνώς τη χώρα.

Το κόμμα καλεί τον Άδωνι Γεωργιάδη να αποσύρει άμεσα τη ρύθμιση και να σεβαστεί την αυτονομία και τη δημοκρατική λειτουργία των επιστημονικών συλλόγων.

Τι απαντά ο υπουργός Υγείας

Ο υπουργός Υγείας υποστηρίζει ότι στόχος της παρέμβασής του είναι «να εκλεγεί νέο νόμιμο Διοικητικό Συμβούλιο», επισημαίνοντας πως αυτή γίνεται αποκλειστικά για λόγους νομιμότητας και προκειμένου να τερματιστούν οι αλλεπάλληλες δικαστικές διαμάχες στο εσωτερικό του Συλλόγου.

«Η κ. Παγώνη, για όσους δεν το ξέρουν, είναι εδώ και πάνω από 15 χρόνια σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες και πρώτη σε ψήφους σε όλη την Ελλάδα. Άρα βάζω πρόεδρο την πρώτη σε ψήφους όλων των γιατρών. Έχω φροντίσει να έχω μέσα απ’ όλη την περιφέρεια, δηλαδή από την Αθήνα, από τον Πειραιά, από τη Θεσσαλονίκη. Όλοι είναι εκλεγμένοι. Δεν έχω βάλει ούτε έναν μη εκλεγμένο. Η εντολή είναι από τον νομοθέτη να «τρέξουν» τον Ιατρικό Σύλλογο για να γίνουν όσο το δυνατόν συντομότερο ελεύθερες δημοκρατικές εκλογές», τόνισε ο υπουργός μιλώντας στο OPEN.

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