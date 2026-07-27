Χαλκιδική: 76χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα 76 ετών από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας Ποτίδαιας του Δήμου Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, η 76χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης

Εξαμίλια Κορινθίας: Από εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο, με τον νεκρό εργαζόμενο και την τραυματία

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Σύρος: Από μία μαχαιριά στον θώρακα ο θάνατος της διασώστριας, της τρύπησε τον πνεύμονα – Τι αναφέρει το πόρισμα του ιατροδικαστή