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ΕΛΛΑΔΑ

27.07.2026 18:48

Χαλκιδική: 76χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα

27.07.2026 18:48
Limeniko

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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα 76 ετών από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας Ποτίδαιας του Δήμου Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, η 76χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

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