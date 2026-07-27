Εξαμίλια Κορινθίας: Από εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης η φονική έκρηξη με τον νεκρό εργαζόμενο – Προσήχθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Takeaways by to pontiki AI Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά και την ολοκληρωτική καταστροφή των εγκαταστάσεων της μονάδας.

Από το περιστατικό έχασε τη ζωή του ένας 25χρονος εργαζόμενος, ενώ τραυματίστηκαν μία εργαζόμενη και ένας άνδρας που εργαζόταν σε διπλανή οικοδομή.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια της έκρηξης, η οποία έγινε αισθητή σε απόσταση τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιομέτρων.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με τριάντα πέντε πυροσβέστες και έντεκα οχήματα, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

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Κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης στο χώρο του εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας ξιδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, φέρεται, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ότι σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε έναν άνδρα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκείνη την ώρα πραγματοποιούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης, σε δεξαμενή στο χώρο του εργοστασίου, ενώ ερευνάται αν υπήρξε διαρροή από σωλήνα που περνούσε από τη δεξαμενή και μετέφερε προπάνιο. ΣΤο αυτόφωρο βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διοκτήτης του εργοσταίου.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο κ. Αρτοποιός, τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι κατά τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης ενδέχεται να δημιουργήθηκε εκρηκτικό μείγμα, το οποίο προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις της βιομηχανικής μονάδας.





Όπως ανέφερε ο κ. Αρτοποιός από την έκρηξη υπάρχει ένας νεκρός εργαζόμενος, ο οποίος είναι ο ηλεκτροσυγκολλητής ενώ από το περιστατικό τραυματίστηκε και μία γυναίκα, η οποία υπέστη τραύματα στα χέρια. Η τραυματίας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 13:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα.

Εκκωφαντικός κρότος, οι λαμαρίνες του εργοστασίου εκσφενδονίστηκαν 500 μέτρα από το σημείο

Ο άνδρας έχασε τη ζωή του από τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας το πρωί της Δευτέρας (27/7), από την οποία προκλήθηκε και μεγάλης έκτασης πυρκαγιά στην εγκατάσταση.

Η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, καθώς στους χώρους του εργοστασίου βρίσκονταν την ώρα της έκρηξης 5 εργαζόμενοι. Οι 4 κατάφεραν να βγουν εγκαίρως έξω, ωστόσο ο πέμπτος δεν πρόλαβε με αποτέλεσμα να απανθρακωθεί.

Στο σημείο επιχείρησαν διασώστες του ΕΚΑΒ με τρία ασθενοφόρα, ενώ κατά τις ίδιες πηγές τρία ακόμη άτομα μεταφέρθηκαν με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Κορίνθου – με ίδια μέσα.

Από την έκρηξη τραυματίστηκε ένας ακόμη άνδρας εκτός εργοστασίου, που εκτελούσε εργασίες σε διπλανή οικοδομή και δέχτηκε θραύσματα που εκσφενδονίστηκαν από την έκρηξη.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Ακούστηκε εκκωφαντικός κρότος στην περιοχή

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του korinthostv, ένας εκκωφαντικός κρότος ακούστηκε σε ολόκληρη την περιοχή, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Λίγο αργότερα, εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά εντός των εγκαταστάσεων του εργοστασίου.

Η φωτιά έλαβε μεγάλες διαστάσεις και το εργοστάσιο κάηκε ολοσχερώς.

Δήμαρχος Κορίνθου: «Τρομερή έκρηξη, αντιληπτή 15 χλμ μακριά»

«Έγινε μία τρομερή έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού, στα Εξαμίλια, της Κορινθίας», λέει ο δήμαρχος Κορινθίων, Νικόλαος Σταυρέλης, προσθέτοντας ότι «η έκρηξη έγινε αντιληπτή σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιομέτρων». Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι οι λαμαρίνες του εργοστασίου πετάχτηκαν σε απόσταση 500 μέτρων από το σημείο.

«Δυστυχώς», όπως σημειώνει, «λόγω της έκρηξης πήρε φωτιά το εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας 25χρονος, ενώ άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο την στιγμή της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους».

Όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης ο κ. Σταυρέλης ανέφερε «ότι το μόνο που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι έγινε έκρηξη σε μια από τις δεξαμενές ξυδιού».

Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε ότι «λόγω της φωτιάς η καταστροφή στο εργοστάσιο είναι σχεδόν ολοσχερής», ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου, έχει ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη.

ΚΚΕ: Αρένες θανάτου οι χώροι δουλειάς

«Το σημερινό, νέο εργοδοτικό έγκλημα με έναν νεκρό εργάτη, σε εργοστάσιο στην Κόρινθο, επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται για μία ακόμη “κακή στιγμή”, αλλά για μια διαμορφωμένη εκρηκτική κατάσταση, με τους χώρους δουλειάς να έχουν γίνει “αρένες θανάτου” στις οποίες η υγεία, η ζωή και η ασφάλεια των εργατών θυσιάζεται στον βωμό της κερδοφορίας, αναφέρει το ΚΚΕ στην ανακοίνωσή του για το νέο εργατικό δυτύχημα.

«Τα εργοδοτικά εγκλήματα, με νεκρούς και τραυματίες εργαζόμενους, είναι συνέπεια των ανύπαρκτων μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς, αφού αυτά “κοστολογούνται” και απορρίπτονται ως ασύμφορα από το κράτος και την εργοδοσία, των fast track διαδικασιών αδειοδότησης που έχουν νομοθετήσει όλες οι κυβερνήσεις, της αδυναμίας των ελεγκτικών μηχανισμών εξαιτίας της υποστελέχωσής τους, σε τελική ανάλυση της ίδιας της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που μπροστά στα κέρδη δεν υπολογίζει τίποτα.

Τα Τέμπη, η Βιολάντα, ο Ασπρόπυργος, η Κόρινθος κ.ο.κ. είναι “κρίκοι” της ίδιας “αλυσίδας”, δηλαδή της πολιτικής που θυσιάζει τις ζωές και τις ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων και αυτή η αλυσίδα είναι που πρέπει να σπάσει με την οργανωμένη πάλη του λαού, στην οποία το ΚΚΕ καταθέτει όλες του τις δυνάμεις.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του νεκρού εργάτη.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον τραυματία και απαιτούμε άμεσα, με ευθύνη του κράτους, να διερευνηθούν τα αίτια της έκρηξης» καταλήγει ο Περισσός στην ανακοίνωσή του.

ΕΛΑΣ: Αρνητικό ρεκόρ εργατικών ατυχημάτων λόγω των ελλιπών μέτρων ασφαλείας

«Δεν πρόλαβε καν να στεγνώσει το μελάνι από την τραγική είδηση του θανάτου και των τραυματισμών των εργαζομένων στον Ασπρόπυργο και σήμερα θρηνούμε ακόμη έναν νεκρό, αυτή την φορά στα Εξαμίλια Κορινθίας» αναφέρει η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της για το νέο εργατικό δυστύχημα.

«Για μια ακόμη φορά τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας, η παντελής απουσία ελέγχων ειδικά στις βιομηχανικές ζώνες και η μη τήρηση μέτρων προστασίας για τους εργαζόμενους, οδηγούν σε σειρά εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων, που για την χώρα μας αυτός ο αριθμός έχει σπάσει κάθε αρνητικό ρεκόρ, με έναν νεκρό εργαζόμενο κάθε δεύτερη μέρα περίπου.

Δεν γίνεται το 2026 οι εργαζόμενοι να φεύγουν από το σπίτι τους για να αναλάβουν βάρδια και να παίζουν την ζωή τους κορώνα- γράμματα για το αν θα γυρίσουν το βράδυ.

Δεν γίνεται να συνηθίσουμε ως δήθεν «κακιά στιγμή» ή «τραγική ώρα» τον θάνατο κανενός ανθρώπου που πάει να βγάλει το μεροκάματό του.

Επικαιροποίηση τώρα του πλαισίου για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων, στελέχωση με μόνιμο προσωπικό της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία πρέπει να επιτρέψει οργανικά υπό την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας, ενίσχυση της διαδικασίας των επιτόπιων και αιφνίδιων ελέγχων, επαναλειτουργία του Συμβουλίου για την Υγεία και την Ασφάλεια.

Καμία οικογένεια δεν πρέπει να αμφιβάλλει αν ο άνθρωπός της θα γυρίσει σώος και σώα από την δουλειά. Κανένας δεν πρέπει να θρηνεί τον οικείο του, όταν δεν έκανε τίποτα λάθος παρά να παρουσιαστεί στην βάρδιά του. Χρέος μιας Κυβέρνησης που σέβεται τον κόσμο της Εργασίας είναι η διασφάλιση του συνολικού θεσμικού εκείνου πλαισίου και των μέσων που να εγγυώνται και να προστατεύουν τη ζωή και την ασφάλεια των εργαζομένων» καταλήγει η ΕΛΑΣ στην ανακοίνωσή της..

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