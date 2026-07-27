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27.07.2026 19:32

Έγινε το μεγάλο deal: Στην Ντόρτμουντ ο Καρέτσας με 38+3 εκατ. ευρώ σε μια σούπερ μεταγραφή

27.07.2026 19:32
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Το μεγάλο «deal» είναι πλέον γεγονός κι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ετοιμάζεται να φορέσει την κιτρινόμαυρη φανέλα της Ντόρμουντ, με τη γερμανική ομάδα να ολοκληρώνει τη Δευτέρα (27/7) μία σούπερ μεταγραφή που μπορεί να φτάσει συνολικά τα 41 εκατ. ευρώ.

Οι τελευταίες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις των Βεστφαλών με την Γκενκ οδήγησαν σε οριστική συμφωνία, καθώς η γερμανική ομάδα επέμεινε μέχρι τέλους για την απόκτηση του 19χρονου μεσοεπιθετικού και, μετά το νέο ταξίδι των ανθρώπων της στο Βέλγιο, κατάφερε να βρει τη λύση που αναζητούσε στις επαφές με τη διοίκηση του βελγικού κλαμπ.

Η Ντόρτμουντ βελτίωσε την πρότασή της στα 38 εκατ. ευρώ, συν 3 εκατ. ευρώ υπό μορφή μπόνους και οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Οι Βεστφαλοί είχαν ως αρχικό στόχο να κλείσουν το deal πριν από την αναχώρηση της ομάδας για την περιοδεία στην Ιαπωνία. Η εξέλιξη αυτή δεν κατέστη δυνατή, όμως η γερμανική πλευρά δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Ο τεχνικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ, παρέμεινε στο Βέλγιο προκειμένου να συμμετάσχει στις κρίσιμες επαφές με τους ανθρώπους της Γκενκ και να οδηγήσει τις διαπραγματεύσεις στην τελική ευθεία.

Παράλληλα, ο Καρέτσας έχει συμφωνήσει σε όλα με την Ντόρτμουντ για συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, με τον διεθνή Έλληνα μεσοεπιθετικό να εμφανίζεται απόλυτα ικανοποιημένος από το αγωνιστικό πλάνο που του παρουσιάστηκε. Πλέον, απομένουν τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, με τον Καρέτσα να ετοιμάζεται να ταξιδέψει άμεσα στη Γερμανία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της νέας του ομάδας.

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