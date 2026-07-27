Η τρυφερή ανάρτηση της Ρόζι Χάντινγκτον για τα 59α γενέθλια του Τζέισον Στέιθαμ με φωτογραφίες από τις διακοπές τους

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Με ένα τρυφερό μήνυμα εξέφρασε η Ρόζι Χάντινγκτον την αγάπη της για τον Τζέισον Στέιθαμ με αφορμή τα 59α γενέθλιά του, περιγράφοντάς τον ως καθημερινή έμπνευση τόσο για την ίδια, όσο και για τα δύο παιδιά τους.

Την Κυριακή, 26/7, το μοντέλο δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σειρά από φωτογραφίες από κοινές διακοπές με τον γνωστό ηθοποιό. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζουν τρυφερές εικόνες του ζευγαριού, αλλά και οικογενειακές στιγμές με τον γιο και την κόρη τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ρόζι Χάντινγκτον εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό και την αγάπη της για τον σύντροφό της, εξηγώντας τι είναι αυτό που τον κάνει ξεχωριστό για την οικογένειά τους.

«Χαρούμενα γενέθλια στον αγαπημένο μας τύπο. Στον νούμερο 1 μας. Στον ηρωικό άντρα που τα κάνει όλα. Κρατάει την ισορροπία. Μας κάνει να γελάμε. Μας κρατάει ασφαλείς. Στην καθημερινή μας έμπνευση. Σ’ αγαπάμε με όλη μας την καρδιά. Πάντα και για πάντα», έγραψε.

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