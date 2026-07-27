search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.07.2026 22:27
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.07.2026 20:21

Η τρυφερή ανάρτηση της Ρόζι Χάντινγκτον για τα 59α γενέθλια του Τζέισον Στέιθαμ με φωτογραφίες από τις διακοπές τους

27.07.2026 20:21
statham-eksot

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με ένα τρυφερό μήνυμα εξέφρασε η Ρόζι Χάντινγκτον την αγάπη της για τον Τζέισον Στέιθαμ με αφορμή τα 59α γενέθλιά του, περιγράφοντάς τον ως καθημερινή έμπνευση τόσο για την ίδια, όσο και για τα δύο παιδιά τους.

Την Κυριακή, 26/7, το μοντέλο δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σειρά από φωτογραφίες από κοινές διακοπές με τον γνωστό ηθοποιό. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζουν τρυφερές εικόνες του ζευγαριού, αλλά και οικογενειακές στιγμές με τον γιο και την κόρη τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ρόζι Χάντινγκτον εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό και την αγάπη της για τον σύντροφό της, εξηγώντας τι είναι αυτό που τον κάνει ξεχωριστό για την οικογένειά τους.

«Χαρούμενα γενέθλια στον αγαπημένο μας τύπο. Στον νούμερο 1 μας. Στον ηρωικό άντρα που τα κάνει όλα. Κρατάει την ισορροπία. Μας κάνει να γελάμε. Μας κρατάει ασφαλείς. Στην καθημερινή μας έμπνευση. Σ’ αγαπάμε με όλη μας την καρδιά. Πάντα και για πάντα», έγραψε.

Διαβάστε επίσης:

Μπρους Σπρίνγκστιν: Εμφάνιση – έκπληξη ως guest στην τελευταία συναυλία των Bon Jovi στο Madison Square Garden

Στις Σπέτσες Justin και Hailey Bieber – Νέο βίντεο από την καλοκαιρινή «απόδραση» του ζευγαριού στην Ελλάδα

Νίκος Οικονομόπουλος: Δώρισε 10.000 ευρώ για το χειρουργείο μικρού παιδιού – «Το έχει κάνει και στο παρελθόν, αθόρυβα»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xeirobombida
ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με χειροβομβίδα: Κρατούμενος με προσωπικές εμμονές ο ηθικός αυτουργός – Η διαδρομή του Αιγύπτιου

xania iatrodikastis – toxikologos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ο διάλογος με τον τοξικολόγο και ο «τιμοκατάλογος» για γνωματεύσεις – «Έχω πολύ κόσμο να σας στείλω»

merz 32- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Εσωκομματική γκρίνια για τον μίνι ανασχηματισμό του Μερτς σε κυβέρνηση και κόμμα – Έφαγε… πόρτα από βουλευτές του CDU  

xo
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κεφαλονιά: 30χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του, ρίχνοντας το αυτοκίνητό του σε χαράδρα

aegean new
ΕΛΛΑΔΑ

Η Aegean για το αεροσκάφος που επέστρεψε στο Ελ. Βενιζέλος με ένδειξη για φωτιά: Τηρήθηκαν οι διαδικασίες για την ασφάλεια των επιβατών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
epidavros
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: 15.700 θεατές αποθέωσαν την Ειρήνη

oreina xoria papigo
TRAVEL

Τα ελληνικά χωριά όπου κοιμάσαι με κουβέρτα ακόμα και τον Αύγουστο – Οι δροσεροί προορισμοί που γλιτώνουν από τον καύσωνα

kostas-laliotis
ΕΛΛΑΔΑ

O Κώστας Λαλιώτης καταγράφει ένα προσωπικό οδοιπορικό στο Άγιον Όρος - Προδημοσίευση του δοκιμίου του

monaxia 60+
ΕΛΛΑΔΑ

Η νέα μοναξιά των 60+: Η σιωπηλή επιδημία που μεγαλώνει στην Ελλάδα - Τα άδεια χωριά, οι «Blue Zones», η... Ικαρία και οι κοινότητες ζωής

ttourismos2-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στοιχεία-σοκ γκρεμίζουν τον μύθο: Χαμηλής αξίας ο ελληνικός τουρισμός – +5,6% στις αφίξεις, μόλις +2,8% στα έσοδα ανά επισκέπτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.07.2026 22:21
xeirobombida
ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με χειροβομβίδα: Κρατούμενος με προσωπικές εμμονές ο ηθικός αυτουργός – Η διαδρομή του Αιγύπτιου

xania iatrodikastis – toxikologos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ο διάλογος με τον τοξικολόγο και ο «τιμοκατάλογος» για γνωματεύσεις – «Έχω πολύ κόσμο να σας στείλω»

merz 32- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Εσωκομματική γκρίνια για τον μίνι ανασχηματισμό του Μερτς σε κυβέρνηση και κόμμα – Έφαγε… πόρτα από βουλευτές του CDU  

1 / 3