search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.07.2026 16:52
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.07.2026 15:03

Στις Σπέτσες Justin και Hailey Bieber – Νέο βίντεο από την καλοκαιρινή «απόδραση» του ζευγαριού στην Ελλάδα

27.07.2026 15:03
bieber-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τις διακοπές τους στις Σπέτσες απολαμβάνουν ο Justin Bieber και η σύζυγός του, Hailey Bieber, με το ζευγάρι να επισκέπτεται το νησί, το Σαββατοκύριακο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον τόσο των κατοίκων όσο και των τουριστών.

@jdrewbhrb the bieber’s in greece 🥺 @Justin Bieber @Hailey Bieber #JustinBieber #HaileyBieber ♬ Can't Believe It (feat. Lil' Wayne) – T-Pain

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», οι δυο τους έκαναν στάση σε γνωστή παραδοσιακή ταβέρνα, όπου απόλαυσαν ελληνικές γεύσεις, ενώ σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, οι δυο τους ήταν ιδιαίτερα ευγενικοί, επιλέγοντας ένα λιτό γεύμα που περιλάμβανε γεμιστές ντομάτες, ψάρι και λίγους μεζέδες.

Το ίδιο ρεπορτάζ ανέφερε ότι το ζευγάρι δεν διέμενε στις Σπέτσες, αλλά έφτασε στο νησί με το σκάφος του, αποβιβαζόμενο με tender για τη σύντομη επίσκεψή του.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους επιλέγουν τη χώρα μας για τις διακοπές τους, φροντίζοντας μάλιστα να μοιράζονται σχετικά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Νωρότερα, το διάσημο ζευγάρι είχε επιλέξει την Αργολίδα για τις καλοκαιρινές του εξορμήσεις, με το Κρανίδι να αποτελεί το σημείο από όπου ξεκίνησε η ελληνική τους περιπέτεια. Οι δύο τους κρατούν χαμηλό προφίλ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Διαβάστε επίσης:

Νίκος Οικονομόπουλος: Δώρισε 10.000 ευρώ για το χειρουργείο μικρού παιδιού – «Το έχει κάνει και στο παρελθόν, αθόρυβα»

Τζων Τίκης: Την Τρίτη η κηδεία του τραγουδιστή – Η ανακοίνωση των παιδιών του

Έξαλλη η Katy Perry με τον Λευκό Οίκο – Χρησιμοποίησαν το «Firework» σε βίντεο με στρατιωτικές επιθέσεις



google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
STAVROS-GEORGIOU-AIGYPTIOS-95
ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

IRAN-8234
ΚΟΣΜΟΣ

Ισορροπία τρόμου ΗΠΑ-Ιράν: Με το πόδι στο φρένο και το δάχτυλο στη σκανδάλη – Στρατηγική παύση ή προσωρινή ανάπαυλα;

KRATIKO_NIKAIAS
ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αττική – 9 άτομα προσήλθαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση ανακοινώνει 4,49 δισ. πλεόνασμα αλλά δεν θέλει να στηρίξει την κοινωνία

maksimou-9167
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Υπουργικό «ντου» στη Δυτική Μακεδονία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
epidavros
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: 15.700 θεατές αποθέωσαν την Ειρήνη

oreina xoria papigo
TRAVEL

Τα ελληνικά χωριά όπου κοιμάσαι με κουβέρτα ακόμα και τον Αύγουστο – Οι δροσεροί προορισμοί που γλιτώνουν από τον καύσωνα

monaxia 60+
ΕΛΛΑΔΑ

Η νέα μοναξιά των 60+: Η σιωπηλή επιδημία που μεγαλώνει στην Ελλάδα - Τα άδεια χωριά, οι «Blue Zones», η... Ικαρία και οι κοινότητες ζωής

ttourismos2-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στοιχεία-σοκ γκρεμίζουν τον μύθο: Χαμηλής αξίας ο ελληνικός τουρισμός – +5,6% στις αφίξεις, μόλις +2,8% στα έσοδα ανά επισκέπτη

FILETINIA_KOTOPOULO
ΥΓΕΙΑ

Κρούσματα σαλμονέλας στην Καστοριά: «Μάλλον δεν προέρχονται από κοτόπουλο», λέει ο πρόεδρος ΕΟΔΥ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.07.2026 16:52
STAVROS-GEORGIOU-AIGYPTIOS-95
ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

IRAN-8234
ΚΟΣΜΟΣ

Ισορροπία τρόμου ΗΠΑ-Ιράν: Με το πόδι στο φρένο και το δάχτυλο στη σκανδάλη – Στρατηγική παύση ή προσωρινή ανάπαυλα;

KRATIKO_NIKAIAS
ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αττική – 9 άτομα προσήλθαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

1 / 3