Στις Σπέτσες Justin και Hailey Bieber – Νέο βίντεο από την καλοκαιρινή «απόδραση» του ζευγαριού στην Ελλάδα

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Τις διακοπές τους στις Σπέτσες απολαμβάνουν ο Justin Bieber και η σύζυγός του, Hailey Bieber, με το ζευγάρι να επισκέπτεται το νησί, το Σαββατοκύριακο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον τόσο των κατοίκων όσο και των τουριστών.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», οι δυο τους έκαναν στάση σε γνωστή παραδοσιακή ταβέρνα, όπου απόλαυσαν ελληνικές γεύσεις, ενώ σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, οι δυο τους ήταν ιδιαίτερα ευγενικοί, επιλέγοντας ένα λιτό γεύμα που περιλάμβανε γεμιστές ντομάτες, ψάρι και λίγους μεζέδες.

Το ίδιο ρεπορτάζ ανέφερε ότι το ζευγάρι δεν διέμενε στις Σπέτσες, αλλά έφτασε στο νησί με το σκάφος του, αποβιβαζόμενο με tender για τη σύντομη επίσκεψή του.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους επιλέγουν τη χώρα μας για τις διακοπές τους, φροντίζοντας μάλιστα να μοιράζονται σχετικά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Νωρότερα, το διάσημο ζευγάρι είχε επιλέξει την Αργολίδα για τις καλοκαιρινές του εξορμήσεις, με το Κρανίδι να αποτελεί το σημείο από όπου ξεκίνησε η ελληνική τους περιπέτεια. Οι δύο τους κρατούν χαμηλό προφίλ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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