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27.07.2026 15:58

Toy Story 5: Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια και έγινε η πιο εμπορική ταινία της χρονιάς

27.07.2026 15:58
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Η ταινία «Toy Story 5» των Disney και Pixar ξεπέρασε επίσημα το 1 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office, φτάνοντας συνολικά τα 1,022 δισ. δολάρια και κατακτώντας την κορυφή των ταινιών με τα υψηλότερα έσοδα της χρονιάς.

Οι εισπράξεις του «Toy Story 5»

Η νέα ταινία κινουμένων σχεδίων έχει συγκεντρώσει:

  • 448 εκατ. δολάρια στην εγχώρια αγορά
  • 573 εκατ. δολάρια στις διεθνείς αγορές

Το «Toy Story 5» έκανε πρεμιέρα στα μέσα Ιουνίου, καταγράφοντας εισπράξεις 160 εκατ. δολαρίων κατά το κινηματογραφικό του ντεμπούτο.

Στη συνέχεια διατήρησε σταθερή δυναμική στις κινηματογραφικές αίθουσες καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, έχοντας ως βασικά «όπλα» την ισχυρή διαφήμιση από στόμα σε στόμα και την πρωτότυπη συμμετοχή της Τέιλορ Σουίφτ στο soundtrack.

Το τραγούδι της διάσημης τραγουδίστριας έχει τίτλο «I Knew It, I Knew You».

Η υπόθεση της νέας ταινίας

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βετεράνος της Pixar, Άντριου Στάντον.

Στην πέμπτη ταινία της δημοφιλούς σειράς, οι θεατές συναντούν ξανά τον Γούντι, με τη φωνή του Τομ Χανκς, τον Μπαζ Λάιτγιαρ, με τη φωνή του Τιμ Άλεν, και την Τζέσι, με τη φωνή της Τζόαν Κιούζακ.

Αυτή τη φορά, οι αγαπημένοι ήρωες καλούνται να αντιμετωπίσουν μια νέα πραγματικότητα, καθώς η ιδιοκτήτριά τους, Μπόνι, εθίζεται σε ένα καινούργιο παιδικό έξυπνο τάμπλετ με την ονομασία Lilypad.

Η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του franchise

Η υπέρβαση του 1 δισ. δολαρίων αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την κινηματογραφική σειρά, καθώς το «Toy Story 5» είναι η τρίτη ταινία του franchise που καταφέρνει να περάσει αυτό το όριο.

Παράλληλα, βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας με τις υψηλότερες εισπράξεις μεταξύ όλων των ταινιών «Toy Story».

Μαζί με τις ταινίες «The Super Mario Galaxy Movie» και «Michael», αποτελεί την τρίτη κινηματογραφική κυκλοφορία που ξεπέρασε παγκοσμίως το 1 δισ. δολάρια μέσα στη χρονιά.

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