Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αττική – 9 άτομα προσήλθαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

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Εννέα περιστατικά σαλμονέλας προσήλθαν στο νοσοκομείο Νίκαιας την Κυριακή (26/7) για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.



Μετά τα κρούσματα σε Λαμία και Καστοριά, επτά ενήλικες και δύο παιδιά βρέθηκαν στα Επείγοντα του νοσοκομείου και σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, είχαν φάει από συγκεκριμένο μαγαζί εστίασης.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες και οι εννέα είχαν σαλμονέλα, σταθεροποιήθηκαν και αποχώρησαν από το νοσοκομείο.



Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν τουλάχιστον 10 κρούσματα σαλμονέλας στην Καστοριά, ενώ στις 13 Ιουλίου τουλάχιστον 30 άτομα με σαλμονέλα προσήλθαν στο νοσοκομείο Λαμίας.

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