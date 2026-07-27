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27.07.2026 16:04

Χανιά: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο τοξικολόγος – Νέα προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο ιατροδικαστής

27.07.2026 16:04
xania iatrodikastis – toxikologos – new
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  • Ο τοξικολόγος στα Χανιά αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 30.000 ευρώ.
  • Ο ίδιος και ένας ιατροδικαστής κατηγορούνται για κατ' εξακολούθηση δωροληψία, με την κατηγορία της έκδοσης ψευδών ιατροδικαστικών πορισμάτων έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.
  • Ο ιατροδικαστής έλαβε νέα προθεσμία για την απολογία του, καθώς ο συνήγορός του χρειάζεται επιπλέον χρόνο για τη μελέτη της δικογραφίας.
  • Ο συνήγορος του ιατροδικαστή κατήγγειλε τη στάση δικηγόρου που προσκόμισε απομαγνητοφωνημένο υλικό στις αρχές, χαρακτηρίζοντας την πράξη αυτή ιδιαίτερα σοβαρό ποινικό αδίκημα.

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Ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της χρηματικής εγγύησης 30.000 ευρώ αφέθηκε ο τοξικολόγος στα Χανιά, ο οποίος μαζί με ιατροδικαστή κατηγορούνται ότι εξέδιδαν ψευδή ιατροδικαστικά πορίσματα και εκθέσεις «κατά παραγγελία» λαμβάνοντας σχετικό αντίτιμο.

Και οι δύο πέρασαν το κατώφλι του ανακριτή για να απολογηθούν, ενώ ο ιατροδικαστής ζήτησε εκ νέου προθεσμία για να απολογηθεί καθώς ο δικηγόρος του ανέλαβε την υπεράσπισή του μόλις χθες και δεν είχε προλάβει να μελετήσει τη δικογραφία

Και οι δύο κατηγορούνται για δωροληψία, ενέργεια η οποία αντίκειται στα καθήκοντά τους κατ’ εξακολούθηση και από υπαίτιο που τελεί την πράξη κατ’ επάγγελμα

Ο συνήγορος υπεράσπισης του καθηγητή τοξικολογίας, Εμμανουήλ Σαββόπουλος, δήλωσε ικανοποιημένος για την απόφαση των Αρχών να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο πελάτης του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Συνήγορος ιατροδικαστή: Η υπόθεση θα είναι φιάσκο όταν φτάσει στο ακροατήριο

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου ιατροδικαστή, Διονύσης Βέρρας, στηλίτευσε την πράξη δικηγόρου όπως αυτή παρουσιάζεται στη δικογραφία:

«Εμφανίζεται μια απομαγνητοφωνημένη συνομιλία η οποία έχει προσκομιστεί μέσω usb στην αστυνομική προανάκριση από τον ίδιο τον δικηγόρο. Δηλαδή ο δικηγόρος που συνομιλούσε με έναν εκ των κατηγορουμένων, εμφάνισε με κάποιο πρόσχημα, το usb αυτό στην προανάκριση. Βέβαια οι αστυνομικοί στην προανάκριση, το πήραν και έκαναν τη δουλειά τους. Όμως αυτή η ενέργεια του δικηγόρου άπτεται του ποινικού νόμου, είναι πάρα πολύ σοβαρό ποινικό αδίκημα έστω και αν παρουσιάστηκε το πρόσχημα ότι τάχα του έδωσε κάποιος άγνωστος το usb και εκείνος το προσκόμισε στην αστυνομική προανάκριση. Θα φροντίσουμε να ερευνηθεί η όλη συμπεριφορά του συγκεκριμένου συνηγόρου. Θα πρέπει να επιληφθούν τα όργανα του δικηγορικού συλλόγου στον οποίο ανήκει. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα μιλά κάποιος με τον συνήγορό του και εκείνος θα τον ηχογραφεί».

Ως προς την υπόθεση ανέφερε χαρακτηριστικά:

Αυτή η υπόθεση στο ακροατήριο θα είναι ένα φιάσκο. Κρατήστε όμως μια άσχημη εικόνα, ενώ απελευθερώθηκε ο κατηγορούμενος με περιοριστικούς όρους, με δική μου παρέμβαση απέτρεψα να του περάσουν χειροπέδες και να συνοδευτεί στο αστυνομικό μέγαρο με χειροπέδες».

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