 Τέμπη: Αύριο η απόφαση για τα αιτήματα αναβολής της δίκης

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Αύριο συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη όπου το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας θα ανακοινώσει την απόφασή του σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης και τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος.

Υπενθυμίζεται πως τα αιτήματα αναβολής με βάση την πρώτη παράγραφο του άρθρου 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορούμενων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ οι οποίοι είναι επίσης κατηγορούμενοι στη δικογραφία που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717.

Αντίστοιχο αίτημα υπέβαλε σήμερα και ο συνήγορος της κατηγορουμένης πρώην προέδρου της ΡΑΣ καθώς οι παραλείψεις που της αποδίδονται στο κατηγορητήριο σχετίζονται και με την επίβλεψη της πορείας υλοποίησης της Σύμβασης 717. Αίτημα το οποίο η εισαγγελέας επίσης πρότεινε να απορριφθεί με το σκεπτικό πως ακόμα και αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κρίνει ότι δεν υπήρξε ζημιά στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συγκεκριμένη απόφαση δεν επηρεάζει την κρίση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που εκδικάζει την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

«Τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης είναι διαφορετικά από εκείνα που εξετάζει τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» επισήμανε η εισαγγελέας.

Τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ κατηγορούνται για διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, ενώ η υπόθεση που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αφορά ζημία στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απάτη.

«Η κατηγορία της διατάραξης στέκει και πέφτει με την κατηγορία της απάτης» ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης πρώην προέδρου της ΕΡΓΟΣΕ, Χρίστος Μυλωνόπουλος επισημαίνοντας πως ο βασικός ισχυρισμός για τον εντολέα του ήταν το απαράδεκτο της ποινικής του δίωξης.

«Είναι δογματικώς εσφαλμένη η πρόταση της εισαγγελέως», ανέφερε άλλος συνήγορος υπεράσπισης κατηγορουμένου στελέχους της ΕΡΓΟΣΕ τονίζοντας πως οι δύο δικογραφίες αφορούν το ίδιο ιστορικό γεγονός. Επεσήμανε επίσης πως η μία υπόθεση ασκεί «ουσιώδη αποδεικτική επιρροή» στην άλλη είτε αρνητικά είτε θετικά. Ανέφερε ακόμα πως η εφαρμογή του άρθρου 59 θα «αποτρέψει τον κίνδυνο αντιφατικών αποφάσεων».

Αύριο είναι η τελευταία συνεδρίαση του δικαστηρίου πριν την διακοπή του Αυγούστου. Επόμενη δικάσιμος ορίστηκε η 7η Σεπτεμβρίου.

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