Σύρος: Από μία μαχαιριά στον θώρακα ο θάνατος της διασώστριας, της τρύπησε τον πνεύμονα – Τι αναφέρει το πόρισμα του ιατροδικαστή

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Εξελίξεις στην έρευνα για τον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, καθώς βγήκε το πόρισμα του ιατροδικαστή.
Ως αιτία θανάτου ο ιατροδικαστής αναφέρει τις κακώσεις στον θώρακα «από νύσσον και τέμνον όργανο», που είχαν ως αποτέλεσμα να τρυπήσει ο πνεύμονας της 41χρονης.
Από την εξέταση προέκυψε πως η 41χρονη δέχτηκε ένα χτύπημα το οποίο στάθηκε μοιραίο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση προσδιορίζει ως αιτία θανάτου τις «κακώσεις θώρακος από νύσσον και τέμνον όργανο».
Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τη συνολική αξιολόγηση της υπόθεσης και ενδέχεται να επηρεάσει την περαιτέρω ποινική της διερεύνηση.
Την ίδια ώρα, οι Αρχές «ξεσκονίζουν» κάθε πιθανό στοιχείο για να ξεκαθαριστεί για ποιον λόγο πήγε η 41χρονη στο σπίτι του ζευγαριού, αλλά και τι ακριβώς συνέβη εκεί και οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό της.
Το βιντεοληπτικό υλικό και οι καταθέσεις των μαρτύρων θα αποτελέσουν σημαντικό σύμμαχο στη διαδικασία της εξιχνίασης της υπόθεσης ενώ αναμένεται και το άνοιγμα των κινητών όλων των εμπλεκομένων, μήπως και προκύψει κάποιο στοιχείο.
Απ’ την έως τώρα έρευνα, φαίνεται πως οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τη 41χρονη με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της να προσεγγίζει το σπίτι του ζευγαριού.
Το ζευγάρι επιμένει πως η 41χρονη μπήκε στο σπίτι του με σκοπό την ληστεία και ότι ο κατηγορούμενος την τραυμάτισε αμυνόμενος. Από την άλλη μεριά, η δικηγόρος της οικογένειας της 41χρονης αναφέρει, πως η διασώστρια είχε φτάσει στο νησί για να γιορτάσει τα γενέθλια της κόρης της, και απορρίπτει το σενάριο της κλοπής λέγοντας πως είναι αδύνατον να πήγαινε να κλέψει με τα ρούχα της δουλειάς της, και ζητάει και εκείνη να εξεταστούν όλες οι τηλεφωνικές επικοινωνίες.
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