Tηλεφώνημα για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας – Διακόπηκε η κυκλοφορία επί της Ακαδημίας

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Επί ποδός οι αρχές το μεσημέρι της Δευτέρας, μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στην πρεσβεία της Γαλλίας επί της οδού Ακαδημίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε στις 11:40, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο διενεργεί έλεγχο στο κτίριο.

Λόγω της επιχείρησης, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας, από το ύψος της οδού Κανάρη, έως την ολοκλήρωση του ελέγχου.

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